Франція готується евакуювати своїх громадян з Нігеру

НАПРУЖЕНА СИТУАЦІЯ

Про це сьогодні оголосило у прес-релізі французьке посольство в нігерській столиці Ніамеї.

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На фоні заворушень та атифранцузьких мітингів, які прокотилися країною після держперевороту 26 липня, Париж ухвалив рішення евакуювати своїх громадян. про це пише, зокрема, видання Le Figaro.

Жителі Нігеру з російським прапором і плакатами беруть участь у марші, організованому прихильниками лідера державного перевороту генерала Абдурахмана Чіані, у Ніамеї, Нігер AP - Sam Mednick

«Евакуація відбуватиметься на добровільній основі та за допомогою невеликих транспортних засобів, схожих на авіалайнери, але належать армії», — зазначають у виданні, покликаючись на інформацію з власних джерел.

Зазначають, що евакуація відбуватиметься із Ніамея, адже там поки панує відносне затишшя. Як довго вона триватиме французьке керівництво поки не говорить, оскільки невідомо скільки саме французьких та загалом європейських громадян, яким також запропонували допомогу, виявлять бажання евакуюватися.

«Близько 600 французів зараз перебувають у Нігері, ця цифра не враховує тих, хто перебуває у відпустці та наразі за межами країни», — йдеться у матеріалі.

Жителі Нігеру з російським прапором беруть участь у марші, організованому прихильниками лідера державного перевороту генерала Абдурахмана Чіані AP - Sam Mednick

26 липня військова хунта здійснила у Нігері державний переворот та та затримала законно обраного два роки тому президента Мохамеда Базума. Франція заявила, що не визнає як легітимного представника влади нікого окрім нього та повністю припинила будь-яке фінансування Нігера. Після цього заколотники та їх прихильники атакували французьке посольство та встановили на нього нігерійський і російський прапори. Окрім того, у багатьох учасників маршу в руках також були триколори РФ та плакати з проросійськими і антифранцузькими написами.