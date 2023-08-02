Ердоган і Путін домовилися про візит президента РФ до Туреччини

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Президенти провели телефонну розмову 2 серпня, де обговорили, зокрема, важливість зернової угоди.

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Про це повідомили у Департаменті комунікацій при апараті президента Туреччини.

«Президент Реджеп Таіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит пана Путіна до Туреччини», — йдеться у повідомленні.

Також Ердоган відзначив, що під час війни РФ в Україні «не слід вживати заходів для ескалації напруженості», та підкреслив важливість Чорноморської ініціативи, яку він вважає «містком миру».

«Зазначаючи, що довгострокове припинення Чорноморської ініціативи не принесе нікому користі, і що найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи, президент Ердоган відзначив, що ціни на зернові, які знизилися на 23% протягом терміну впровадження угоди, збільшилися на 15% за останні два тижні», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, про підготовку візиту Путіна до Туреччини підвередили в Кремлі. Там також заявили, що РФ вийшла із зернової угоди, через нібито невиконання Заходом обіцянок Росії. І Москва готова повернутися до угоди, щойно всі зобов'язання викладені в ній перед РФ будуть виконані.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні українців в Росію. Через це російський президент скасував свій візит на саміт БРІКС у серпні, який має пройти в ПАР, адже Республіка визнає рішення МКС.

Туреччина не є підписантом Римського статуту, тому не зобов'язана арештовувати Путіна в разі його приїзду відповідно до ордеру, виданого МКС.