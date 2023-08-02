Трампу пред'явлено звинувачення у справі про штурм Капітолію

«напад на демократію»

В обвинувальному акті також згадуються шестеро неназваних співучасників змови.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє CNN.

За матеріалами розслідування спеціального прокурора Джека Сміта екс-президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення за чотирма пунктами: «змова з метою обману Сполучених Штатів», «змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню», «перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню», «змова проти прав громадян».

Очікується, що 3 серпня Дональд Трамп постане перед федеральним судом. За двома з цих звинувачень закон передбачає до 20 років ув'язнення.

З документа випливає, що 6 січня 2021 року Трамп та його спільники намагалися на основі хибних заяв про фальсифікації, а також використовуючи насильство та хаос, впливати на законодавців з метою скасувати офіційне визнання підсумків президентських виборів. За словами спецпрокурора Джека Сміта, саме брехня Трампа могла спровокувати атаку на Капітолій.

«Атака на Капітолій нашої країни 6 січня 2021 року стала безпрецедентним нападом на уособлення американської демократії. Як описано в обвинувальному висновку, воно було спровоковане брехнею. Брехнею обвинуваченого, спрямованої на те, щоб перешкодити основній функції президентських урядів США — процесу підведення», — заявив Сміт.

У документах зазначені ще шестеро неназваних спільників Трампа: чотири юристи, співробітник Міністерства юстиції та політичний консультант. А також перерахували політиків і посадовців кампанії Трампа, які повідомили йому про поразку та про відсутність доказів фальсифікації результатів голосування.

Трамп став першим колишнім президентом США, якому висунуті кримінальні звинувачення. Сам він вважає судове переслідування політично вмотивованим «полюванням на відьом».

Нагадаємо, 6 січня 2021 року тисячі прихильників тодішнього президента Дональда Трампа штурмували Капітолій, щоб не дозволити Конгресу США підтвердити перемогу чинного глави держави Джо Байдена на президентських виборах. В результаті четверо погромників та один поліцейський загинули. Ще 140 поліцейських було поранено.

Зазначимо, що Трамп є одноосібним лідером серед республіканців на посаду кандидата в президенти. Як свідчать результати опитування New York Times та Сієнського коледжу, за півтора роки до виборів президента США, які відбудуться у листопаді 2024 року, основні потенційні кандидати – Трамп та Байден – набирають однакову кількість голосів потенційних виборців – по 43%.