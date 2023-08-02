«Шторми» в Африці як зброя проти Заходу — що виграє РФ від перевороту в Нігері

АФРИКАНСЬКІ КОЗИРІ

Багатотисячний натовп, який розмахує російськими триколорами і скандує: «Хай живе Путін!» — картина, яка б мала вигляд дуже органічний, скажімо, на якомусь концерті в Лужниках. Але нещодавно таке дійство розгорнулося в іншій точці планети — на Африканському континенті. Символи «русского міра» замайоріли у місті Ніамей, столиці Нігера.

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Мітинг на підтримку очільника держперевороту генерала Абдурахмана Чіані, у Ніамеї, Нігер. На плакаті написано: «Геть Францію, хай живе Путін», липень 2023 © AP / Sam Mednick

І сталось це одразу як військова хунта здійснила в країні державний переворот — скинула обраного два роки тому президента Мохамеда Базума й захопила владу.

Довгий час Нігер був французькою колонією. У 1960 році здобув незалежність, сім разів змінював політичний устрій, почасти також шляхом перевороту, але тісні зв'язки з Францією залишалися. І от тепер генерал Абдурахман Чіані та його прихильники влаштували новий заколот, одна з основних ідей якого, як декларують заколотники, — позбутися французького впливу.

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Але до чого ж тут РФ? Невже й Нігер це споконвічно-російські землі, як полюбляє таврувати Путін будь-яку територію, на яку накинув оком?

Плювок в обличчя Заходу

Державні перевороти та збройні конфлікти у цій частині Африки не рідкість, зауважує політолог Максим Розумний. Але у тих, що відбувалися останнім часом, як от у Малі, Буркіна-Фасо, Гвінеї а тепер і Нігері, гору взяли сили, які не просто дивляться в бік Росії, а відкрито говорять про співпрацю з нею, зокрема, військову.

Капітан Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре, який торік захопив владу в країні, і президент РФ Володимир Путін AP - Sergei Bobylev

«Я не маю ніяких ексклюзивних чи нових даних про те, чи стоїть Росія, її найманці або консультанти за спробою перевороту в Нігері. Але ясно, що Росія спробує скористатися цією ситуацією. На сьогоднішній день можна лише спробувати окреслити загальну картину. Вона полягає в тому, що дестабілізація регіону, який вже не є стабільним, вигідна Росії і путінському режиму, оскільки, з одного боку, послаблює міжнародний порядок, з іншого — послаблює геополітичних опонентів Кремля, тобто Захід в цілому і Францію в конкретному випадку», — вважає Максим Розумний.

При чому зиск Кремль отримує одразу по кількох напрямках, зазначає директор Школи політичної аналітики, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного Університету «Києво-Могилянська академія» Максим Яковлєв. Найперше, на його думку, розхитування ситуації на Африканському континенті, дає Путіну змогу відволікти Захід від України. А ще — продемонструвати, що в його колоді повно терористичних козирів.

Російські найманці на півночі Малі, сфотографовані французькими військовими. 2022 рік © AP

«Вони (росіяни. — Ред.) реально продовжують радянську полеміку антиколоніалізму методом фінансування збройних формувань, в першу чергу терористичних. Через створення політичної нестабільності, через фінансування терористичних груп скрізь по світу росіяни, безумовно, намагаються дестабілізувати ситуацію. І не тільки, щоб відволікти увагу від України, а ще й показати колективному Заходу, а це термін-вигадка Кремля, що вони спроможні робити військові перевороти і керувати нестабільністю. Російські пропагандистські федеральні ЗМІ писали, що це (переворот у Нігері. — Ред.) кінець Французької Африки. Все — їх випихають звідти», — каже Максим Яковлєв.

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Окрім демонстрації спроможностей є ще й суто практична сторона — старий добрий енергетичний шантаж. Так, зокрема, через Нігер, Малі, Буркіна-Фасо та Гвінею проходить проєкт Транссахарського газогону, робота над яким розпочалась торік. Згідно з задумом ним мали би транспортувати до Євросоюзу 30 мільярдів кубометрів газу з Нігерії — це майже половина обсягу блакитного палива, перекачаного у 2022 з РФ. Одним з основних ініціаторів створення цього газопроводу, до слова, була Франція.

Біля штаб-квартири правлячої партії, що палає, прихильники заколотників влаштували мітинг. Нігер, липень 2023 © AP / Fatahoulaye Hassane Midou

А безпосередньо з самого Нігеру, де щойно стався переворот, французи імпортували уран.

«Особливо болісною для тієї ж Франції та й для Європи загалом цю дестабілізацію Нігера і робить той факт, що Нігер — один з ключових постачальників урану. Ми знаємо, що у Франції атомна енергетика відіграє важливу роль в енергозабезпеченні. Тобто всі ці фактори працюють на Путіна, на його шантаж, який, очевидно, буде посилюватися», — каже політолог Максим Розумний.

Фінансові важелі

А що ж самі нігерці? Невже вони щиро прагнуть світлого майбутнього у єдності з РФ?

«Ідея в тому, що ці люди, які вибігають з російськими прапорами, це скоріше не з любові до путінської Росії. Це спроба показати, можливо, ресентимент якийсь, або умовно невдоволення політикою Франції», — вважає директор Школи політичної аналітики Максим Яковлєв.

Або ж ця масовка просто відпрацьовує російські кошти, влиті в підтримку нігерійських військових-заколотників. Навіть в умовах санкцій та вже півторарічної великої війни в Україні Путін цілком здатен проплатити переворот на кшталт нігерського, припускає політолог Максим Розумний.

«Економічна ситуація в країні, де почався військовий переворот чи заворушення, стрімко погіршується. Ну от, бачите, Франція відмовилась фінансувати їхні (нігерійські, — Ред.) програми. Тобто гроші їм потрібні. І це ті гроші, які Путін не спроможний їм надати», — каже він.

Жителі Нігеру з російським прапором і плакатами беруть участь у марші, який організували прихильники держперевороту. Нігер, липень 2023 © AP / Sam Mednick

Економічне співтовариство країн Західної Африки (ECOWAS —The Economic Community of West African States. — Ред.) висловило осуд спроби силового захоплення влади в Нігері, там заявили, що, за потреби, для відновлення конституційного порядку будуть використані усі необхідні засоби.

Разом з тим заяви про підтримку президента Мохамеда Базума прозвучали від США та ООН. А президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що не потерпить жодної атаки проти Франції та її інтересів.

А от чи виллються усі ці слова у якісь реальні дії? На думку завідувача кафедри міжнародних відносин Національного Університету «Києво-Могилянська академія» Максима Яковлєва, жорсткої і рішучої реакції Заходу, принаймні за поточних умов, очікувати не варто.

«Мені здається, що немає ані політичної волі, ані навіть спроможності якось жорстко реагувати на місцях... Демократії мають бути зубами для того, щоб захищати свої цінності, щоб захищати свій спосіб життя. Неспроможність відбити нападки і поставити на місце агресора показують серйозну слабину. Це дійсно може стати відкатом до посилення елітарних авторитарних тенденцій в африканських країнах. Це питання не тільки до Франції, а до Заходу в цілому. Сполучені Штати побоюються втягуватися у військові авантюри особливо після Іраку», — вважає Максим Яковлєв.

Прихильники бунтівних солдатів у Ніамеї. Нігер, липень 2023 © AP / Fatahoulaye Hassane Midou

А от повпливати фінансово західні гравці цілком можуть, припускає політолог Максим Розумний. Це він пояснює, зокрема, на прикладі ПАР та США. Так, Америка звинуватила Південну Африку в тому, що вона під час спільних військово-морських навчань відвантажила Росії певне озброєння. У США пригрозили скоротити фінансування.

«Це змусило дуже швидко і дуже радикально відреагувати південноафриканську сторону. Зразу після цього з'явилася мирна ініціатива. Невдовзі Південна Африка зайняла принципову позицію щодо рішення Міжнародного кримінального суду по можливому арешту Путіна і так далі. Тобто цей важіль дуже дієвий. І такі бідні країни, як Нігер, вони від цього залежать. Особливо залежать їхні політичні еліти, які, власне, й розподіляють ці кошти», — каже політолог.

На додачу, так би мовити бонусом для України, путінські витівки зі збройними переворотами можуть зіграти не так, як він розраховував, вважає Максим Розумний.

Можливо, це розкриє союзникам очі і доведе, що домовлятися з Москвою марно, а посилювати допомогу Києву необхідно.