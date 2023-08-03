Про 5 статтю НАТО не йдеться: США прокоментували інцидент із гелікоптерами з Білорусі

СТРИМАНА РЕАКЦІЯ

У США прокоментували нещодавній інцидент у Польщі, два білоруські гелікоптери порушили її повітряний простір. Там підкреслили, що серйозно ставляться до безпеки країн НАТО.

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Як заявив речник Держдепартаменту Меттью Міллер, США розраховують на те, «що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн». Також Америка продовжить серйозно ставитися до безпеки НАТО.

«Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які ми або будь-яка інша країна НАТО може зробити. Існує певний процес. Існує процес, який дозволяє країнам НАТО посилатися на п'яту статтю. Наразі ми не перебуваємо на цьому етапі», — сказав Міллер.

У відповідь на запитання, чи контактували США із Польщею, аби обговорити можливе застосування однієї зі статей НАТО, Меттью Міллер зазначив, що Сполучені Штати завжди на зв'язку із усіма членами Альянсу.

П'ята стаття договору НАТО передбачає, що напад на союзника по Альянсу вважається нападом на всіх інших його членів. Тоді як четверта стаття передбачає консультації країн-членів НАТО між собою щоразу, коли виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.