Через санкції

Грузія заборонила перепродаж американських автомобілів до Росії та Білорусі

Заборона на експорт та реекспорт діє з 1 серпня. А вже з вересня відповідні обмеження будуть стосуватись автомобілів із країн Євросоюзу. Інформацію підтверджують в міністерстві фінансів Грузії. 

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Фото ілюстративне. Грузинсько-російський кордон
Фото ілюстративне. Грузинсько-російський кордон © AFP/Vano Shlamov
Автор тексту: RFI Підписатися
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Заборона на експорт та реекспорт авто із США була запроваджена через санкції ЄС. В останньому оновленні санкційних заходів йдеться про автомобілі з обсягом двигуна понад 1,9 л, електричні та гібридні машини. 

Мінфін Грузії також заборонив реекспорт американських та європейських автомобілів із Вірменії до Росії Військово-грузинською дорогою та через прикордонно-митний пункт «Казбеги-Верхній Ларс». Виняток буде для власників авто, які є громадянами Вірменії та не займаються автомобільним дилерством. 

Легкові машини — це третій за обсягами торгівлі товар, який Грузія експортує до РФ. За даними російських ЗМІ, за шість місяців 2023 року було доправлено понад 3,7 тисячі авто на 53 мільйони доларів. 

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