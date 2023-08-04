Грузія заборонила перепродаж американських автомобілів до Росії та Білорусі

Через санкції

Заборона на експорт та реекспорт діє з 1 серпня. А вже з вересня відповідні обмеження будуть стосуватись автомобілів із країн Євросоюзу. Інформацію підтверджують в міністерстві фінансів Грузії.

Реклама Читати продовження

Заборона на експорт та реекспорт авто із США була запроваджена через санкції ЄС. В останньому оновленні санкційних заходів йдеться про автомобілі з обсягом двигуна понад 1,9 л, електричні та гібридні машини.

Мінфін Грузії також заборонив реекспорт американських та європейських автомобілів із Вірменії до Росії Військово-грузинською дорогою та через прикордонно-митний пункт «Казбеги-Верхній Ларс». Виняток буде для власників авто, які є громадянами Вірменії та не займаються автомобільним дилерством.

Легкові машини — це третій за обсягами торгівлі товар, який Грузія експортує до РФ. За даними російських ЗМІ, за шість місяців 2023 року було доправлено понад 3,7 тисячі авто на 53 мільйони доларів.