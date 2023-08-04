Масштабний зсув ґрунту на грузинському курорті — 6 людей загинули, 35 зникли безвісти

СТИХІЙНЕ ЛИХО

Зсув ґрунту стався неподалік високогірного курорту Шові в регіоні Рача. Повідомляють, що заблоковані в зоні катастрофи наразі десятки людей.

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Частина гори впала біля готелю Sunset Shovi. Зруйновано котеджі, селеві потоки блокували дорогу.

Як зазначив представник адміністрації уряду зі зв'язків з регіонами Мераб Гамкрелідзе, зсув майже повністю зруйнував усі туристичні об'єкти курорту в західній частині Грузії. До того ж значних пошкоджень зазнала інфраструктура, через що курорт буквально відрізаний від решти світу, а люди опинилися там у пастці.

Евакуація людей після зсуву ґрунту в Грузії © NEWSGEORGIA / Telegram

Людей евакуюють із зони стихійного лиха гелікоптерами.

«70 людей було вивезено із небезпечної зони на вертольотах. Ще 152 рятувальники допомогли дістатися безпечного місця, вони забезпечені їжею, водою до евакуації в Оні, яка відновиться на світанку», — цитує слова Мераба Гамкрелидзе телеграм-канал Новини Грузії.

Повідомляють, що шістьох людей знайшли мертвими, про долю ще 35, серед них і діти, поки нічого не відомо.

«Там, де були котеджі, уже фактично нічого немає… Рятувальники не можуть пройти, вони провалюються…», — передали учасники операції.

Грузинські ЗМІ опублікували кадри, зняті з висоти пташиного польоту, які демонструють масштаби руйнувань після зсуву.

Пошуково-рятувальна операція триває.