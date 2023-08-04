Річниця вибуху в порту Бейрута: реконструкція міста триває, а страхові виплати бізнесу заблоковані

Репортаж RFI

Бейрут – 4 серпня 2020 року внаслідок вибуху кількох сотень тонн аміачної селітри, що зберігалася в порту Бейрута, загинули 220 людей і близько 7000 отримали поранення. Вибух, який назвали третім за потужністю в історії людства, зруйнував частину ліванської столиці. Через три роки реконструкція будівель все ще не триває. Не закінчено й розслідування справи. На колись постраждалі вулиці завітав кореспондент RFI Пол Халіфе.

Реклама Читати продовження

Незважаючи на літню спеку, тераси кафе в районі Мар-Міхаель, що неподалік порту Бейрута, переповнені. Групи молодих людей пробираються заповненою вулицею, весело розмовляючи. Пара, одягнена в біле, вривається до ресторану, з якого чути оплески та традиційну весільну музику. Під час несподіваного відключення електрики у ресторані піднімається невдоволений, але жартівливий гвалт, а за кілька секунд чути гучний свист — це означає, що запустилися генератори, і світло знову є.

Важко уявити, що увечері 4 серпня 2020 року цей район виглядав як територія, уражена землетрусом або після масованого бомбардування. Нині гори щебеню та пошкоджені стіни замінили відновлені та пофарбовані фасади історичних будинків, відремонтовані будівлі, тротуари в ідеальному стані, освітлені вітрини магазинів.

Райони відбудовують за рахунок приватних ініціатив, благодійних фондів та допомоги міжнародних та неурядових організацій. Зокрема, ЮНІСЕФ разом з іншими фондами профінансував велику програму «Відновлення надії в Бейруті». Цей проєкт дозволив відремонтувати та перебудувати майже тисячу житлових будинків та підприємств. Місцеві та міжнародні компанії реконструювали свої приміщення, асоціації та неурядові організації відновили вулиці.

Компенсації від держави затримують, а страхові виплати заблоковані

«Бізнес повинен розвиватися», — каже англійською керуючий рестораном Жорж. Цьому 60-річному чоловікові після вибуху довелося повністю перебудовувати та знову меблювати своє кафе.

— Компенсації, виплаченої державою, мені ледве вистачило, щоб придбати чверть столових приладів, — шкодує Жорж. — Я дякую армії, яка була відповідальна за передачу сум постраждалим. Якщо б це мали зробити чиновники, я, мабуть, усе ще був би у списку очікування.

50-річна рестораторка Ламія подала заяву до неурядової організації та звернулася за допомогою до групи архітекторів-волонтерів, щоб відбудувати кафе.

— Якби мені довелося чекати результатів розслідування, відшкодувань від страховиків і плану відновлення від збанкрутілої держави, яка більше не має коштів навіть для виплат своїм солдатам, я все ще оплакувала руїни мого кафе, — каже Ламія. — Я дуже рано зрозуміла, що треба розраховувати тільки на себе.

Через три роки після вибуху страхові компанії задовольнили менше ніж 20% позовів.

– Моя страхова компанія відмовляється відшкодувати мені збитки з приводу того, що причини вибуху невідомі, — каже Вардан, власник магазину побутової техніки.

Розслідування справи призупинено з політичних причин

Якби суд визнав надзвичайну подію терористичним актом, то багато страхових полісів вже задовольнили б. Проте суддя, який веде слідство, ще не виніс обвинувального висновку. Розслідування блокується політичними суперечками довкола роботи судді Тарека Бітара. Упередженою та політизованою її вважають «Хезболла» (ліванське воєнізоване угруповання. — Ред.) та її союзники, а законодавчі обмеження не дозволяють провести розслідування роботи судді.

Кульмінацією розбіжностей стали збройні сутички неподалік будівлі суду у жовтні 2021 року, внаслідок яких семеро людей загинули та десятки отримали поранення.