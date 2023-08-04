ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ТРАМПА

Суд обрав Трампу запобіжний захід у справі про спробу зриву виборів 2020 року

Експрезиденту США Дональду Трампу висунули звинувачення у ймовірних спробах зірвати вибори 2020 року. За жодним із чотирьох пунктів обвинувального акту він себе винним не визнав.

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Колишній президент США Дональд Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп © REUTERS / AMR ALFIKY
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це, зокрема, пише CNN. Засідання відбулося в тому самому приміщенні суду Вашингтона, округ Колумбія, «звідки було безпосередньо видно насильство, що розгорнулося в Капітолії США 6 січня 2021 року».

Штурм Капітолію 6 січня 2021 року
Штурм Капітолію 6 січня 2021 року AP - Julio Cortez

Під варту суд Дональда Трампа не відправив. Натомість йому заборонили спілкуватися з будь-ким з тих, хто є свідками у цій кримінальній справі особисто, лише через адвоката. Зокрема, йдеться про офіцерів столичної поліції, які постраждали під час штурму Капітолію.

Протестувальники біля будівлі Федерального суду США Е. Барретта Преттімена
Протестувальники біля будівлі Федерального суду США Е. Барретта Преттімена AP - Mariam Zuhaib

«Наступне слухання у цій справі було призначено на 28 серпня, лише через п’ять днів після перших дебатів на президентських виборах від Республіканської партії, що підкреслює надзвичайні часи, коли фаворит балотування у 2024 році має безпрецедентний розклад федеральних судів», — йдеться у матеріалі CNN.  

Колишній президент США Дональд Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп AP - Alex Brandon

Перш ніж сісти у літак та повернутися до свого гольфклубу в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, Трамп звернувся до журналістів та заявив, що звинувачення є «переслідуванням політичного опонента».  

Протестувальники біля Федерального суду США Е. Барретта Преттімана
Протестувальники біля Федерального суду США Е. Барретта Преттімана AP - Julio Cortez

А звинувачують його за чотирма пунктами, зокрема у змові з метою обману США і перешкоджанні офіційному провадженню — аналогічне звинувачення раніше вже висунули бунтівникам, які атакували Капітолій. В іншому обвинувальному акті прокурори покладаються на закон про громадянські права часів Реконструкції, «який забороняє змови з метою позбавити людину її прав – у цьому випадку права голосувати та підраховувати голос».

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