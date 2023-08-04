Суд обрав Трампу запобіжний захід у справі про спробу зриву виборів 2020 року

ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ТРАМПА

Експрезиденту США Дональду Трампу висунули звинувачення у ймовірних спробах зірвати вибори 2020 року. За жодним із чотирьох пунктів обвинувального акту він себе винним не визнав.

Реклама Читати продовження

Про це, зокрема, пише CNN. Засідання відбулося в тому самому приміщенні суду Вашингтона, округ Колумбія, «звідки було безпосередньо видно насильство, що розгорнулося в Капітолії США 6 січня 2021 року».

Штурм Капітолію 6 січня 2021 року AP - Julio Cortez

Під варту суд Дональда Трампа не відправив. Натомість йому заборонили спілкуватися з будь-ким з тих, хто є свідками у цій кримінальній справі особисто, лише через адвоката. Зокрема, йдеться про офіцерів столичної поліції, які постраждали під час штурму Капітолію.

Протестувальники біля будівлі Федерального суду США Е. Барретта Преттімена AP - Mariam Zuhaib

«Наступне слухання у цій справі було призначено на 28 серпня, лише через п’ять днів після перших дебатів на президентських виборах від Республіканської партії, що підкреслює надзвичайні часи, коли фаворит балотування у 2024 році має безпрецедентний розклад федеральних судів», — йдеться у матеріалі CNN.

Колишній президент США Дональд Трамп AP - Alex Brandon

Перш ніж сісти у літак та повернутися до свого гольфклубу в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, Трамп звернувся до журналістів та заявив, що звинувачення є «переслідуванням політичного опонента».

Протестувальники біля Федерального суду США Е. Барретта Преттімана AP - Julio Cortez

А звинувачують його за чотирма пунктами, зокрема у змові з метою обману США і перешкоджанні офіційному провадженню — аналогічне звинувачення раніше вже висунули бунтівникам, які атакували Капітолій. В іншому обвинувальному акті прокурори покладаються на закон про громадянські права часів Реконструкції, «який забороняє змови з метою позбавити людину її прав – у цьому випадку права голосувати та підраховувати голос».