Україна оголосила акваторії чорноморських портів Росії зоною воєнної загрози

ВОЄННА ЗАГРОЗА

Україна офіційно заявила про воєнну загрозу для судноплавства в акваторії шести російських портів у Чорному морі.

Реклама Читати продовження

Відповідну заяву було опубліковано на сайті Держгідрографії:

«Чорне море. Північно-східна частина. Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань», — йдеться в попередженні №118.

Як зазначається, підставою для цього оголошення став наказ № 5 Військово-Морських сил України від 4 серпня 2023 року. Загроза діятиме, поки офіційно не повідомлять про її закінчення.

Раніше Міністерство оборони України заявляло, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів Росії або українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій РФ території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.