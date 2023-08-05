У Саудівській Аравії стартували переговори щодо «формули миру» України

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Представники майже 40 країн спробують узгодити шляхи припинення російсько–української війни. РФ на зустріч у Джидді не запрошено.

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У місті Джидда зібралися представники України та її західних союзників, а також країни, що розвиваються, і держави з економікою, що швидко розвивається — загалом майже 40 країн, включно зі США, Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР, Індонезією тощо.

Зустріч проходить на рівні радників з безпеки. Ключовою метою консультацій у Саудівській Аравії є обговорення української формули миру та можлива «консолідація різних мирних планів» (йдеться про плани від Китаю Африки та Бразилії).

Володимир Зеленський висловив сподівання, що ці переговори стануть передумовою до глобального «мирного саміту» світових лідерів цієї осені, під час яких може бути імплементовано українську формулу миру, передає Al Jazeera.

І хоч Росію на переговори не запросили, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі стежитимуть за всім, що відбувається у Джидді. Та навіть більше: речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Москва розглядає консультації в Саудівській Аравії як спробу створення антиросійської коаліції.