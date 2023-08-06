Під час саміту в Саудівській Аравії домовилися про основу мирної угоди — ЗМІ

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На саміті щодо української «формули миру» в Саудівській Аравії було досягнуто порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

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За даними журналістів видання Corriere della Sera, за першими підсумками перемовин у Джидді в часників саміту з'явилося розуміння «того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якої мирної угоди, а також верховенства Статуту ООН».

І цю позицію підтримали всі учасники зустрічі, а це представники понад 40 країн (Росія запрошення до Саудівської Аравії не отримала).

Також повідомляється, що дипломати домовилися сформувати робочі групи за ключовими темами 10 пунктів «формули миру», представленої президентом України Володимиром Зеленським.

Також зараз ведуться переговори щодо термінів проведення майбутньої зустрічі глав держав. За даними джерел газети, вона може відбутися вже до кінця 2023 року.

Зустріч у Саудівські Аравії проходить на рівні радників із нацбезпеки та політичних радників лідерів країн. Серед них є як західні союзники України, так і ті, що не входять до західного табору: Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР.

Прокоментували консультації у Джидді також і в Офісі Президента:

«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли», — розповів Андрій Єрмак.

В ОП зустріч у Саудівській Аравії вважають кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною