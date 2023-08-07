Нігер: термін ультиматуму сплив, хунта закрила небо, ECOWAS сподівається на дипломатію

Наслідки перевороту

Ситуація в країні напружена. Попри висунутий Економічною спільнотою західноафриканських держав (ECOWAS) ультиматум, військові, які захопили владу в Нігері, не виявили готовності поновити на посаді президента Мохамеда Базума. Натомість вчора вони закрили повітряний простір і повідомили, що будь-яке втручання у справи країни спровокує миттєву збройну відповідь. Кілька урядовців країн-членів ECOWAS зазначили, що закінчення ультиматуму не приводить автоматично до початку військової операції.

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Ультиматум Нігеру Економічна спільнота оголосила 30 липня. В організації дали тиждень, щоб у Нігері повернули до влади президента Мохамеда Базума. Інакше, як заявив голова комісії спільноти Омар Альє Туре, ECOWAS може застосувати силу для відновлення конституційного порядку.

Раніше агентство Ройтерз писало, що Економічна спільнота підготувала військові сили для втручання. За інформацією RFI, у інтервенції мають взяти участь армії Нігерії, Беніну, Кот-д'Івуару та Сенегалу. Військові сили готували в столиці Нігерії – Абуджі. Президент Нігерії Бола Тінубу наразі є головою ECOWAS, і саме нігерійська армія має стати ядром наступу.

Термін ультиматуму сплив уночі 6 серпня. У неділю у сформованому путчистами «Національному комітеті захисту Вітчизни» (CNSP) заявили, що бунтівники закривають повітряний простір над країною. Також вони погрожували миттєвою збройною відповіддю у разі «будь-яких порушень». Напередодні в столиці Нігеру Ніамеї відбувся мітинг на підтримку путчистів.

Мітинг у Ніамеї на підтримку путчистів REUTERS - STRINGER

Члени ECOWAS Малі та Буркіна-Фасо кілька днів тому повідомили, що розглядатимуть будь-який напад на Ніамей як оголошення війни. Уряди Чаду та Алжиру, які не є представниками організації, категорично проти збройного втручання.

Суттєвим є тиск з боку власних громадян на президента ECOWAS та Нігерії Бола Тінубу. Значна частина суспільства виступає проти початку бойових дій.

Джерела RFI у ECOWAS заявили, що «після закінчення ультиматуму все піде швидко». Згідно з інформацією нашого кореспондента в Котону Жана-Люка Аплогана, командування сил очікує наказу про втручання. Окремі експерти кажуть, що військові перебувають неподалік від кордонів Нігеру.

Однак активні перемови щодо мирного урегулювання ситуації тривають. Про це повідомляє наш кореспондент в Африці Серж Даніель. За його інформацією, один із очільників держави ECOWAS телефонував експрезидентові Нігеру Махамаду Іссуфу, який має вплив на лідера хунти генерала Абдурахмана Чіані. Очільник бунтівників за його президентства був главою армії. Журналіст стверджує, що Махамаду Іссуфу може ще раз оголосити вимогу про мирне відновлення конституційного порядку.

У кулуарах ECOWAS також повідомили, що навіть якщо рішення про втручання все-таки ухвалять, переговори триватимуть до останнього моменту.

Нагадаємо, 26 липня путчисти-військові в Нігері заявили, що президент Мохамед Базум усунений від влади, а кордони країни закриті. Перед цим військові президентської гвардії заблокували палац очільника держави в Ніамеї. Офіс Базума стверджував, що армія не підтримала бунтівників, але пізніше командування збройних сил повідомило про солідарність із ними. Командувач президентської гвардії генерал Абдурахман Чіані 28 липня з'явився в ефірі державного телебачення Нігера як голова сформованої учасниками перевороту Національної ради захисту батьківщини.

31 липня ECOWAS припинила всі комерційні та фінансові транзакції між країнами співтовариства та Нігером, заморозила активи держави в банках.