Травма, яка може повторитися. Як сприймають російську агресію в Чорногорії?

ПОГЛЯД З ЧОРНОГОРІЇ

Російська агресія проти України налякала всі балканські країни: вони почали згадувати свої травми часів воєн 90-х. У Чорногорії тепер розрізняють українців та росіян, яких до того сприймали як один народ. Щоправда, поки не всі, адже третина чорногорців вважають себе сербами.

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Три пам’ятники — «адін народ»

У центрі Подгориці, за пів сотні метрів від будівлі чорногорського парламенту, стоїть скульптура російському письменникові Олександру Пушкіну та його дружині Наталії Гончаровій. «Дар міста Москва», — указано на постаменті. Неподалік, біля Мосту Тисячоліття, ще один російський пам’ятник — Володимирові Висоцькому. Чий це подарунок, не уточнено.

Пам'ятник О. Пушкіну та Н. Гончаровій у середмісті Подгориці. Липень 2023 року © RFI

Пам’ятник Володимиру Висоцькому в Подгориці © RFI

У Чорногорії нині майже 80 тисяч росіян: хтось живе тут уже давно, але більшість приїхали або як туристи, або як втікачі від мобілізації чи репресій.

А ще в столичному парку «Крушевац» стоїть погруддя Тарасові Шевченку — його відкрили в грудні 2011 року. Через розв’язану росіянами війну кількість українців у Чорногорії цього року зросла до майже 11 тисяч. До повномасштабного російського вторгнення їх було тут близько 2,5 тисяч.

Пам’ятник Тарасові Шевченку в Подгориці © RFI

Анна Мариниченко — одна з них. Вона з родиною переїхала в 2015-му. А нині очолює Українську асоціацію «Добра справа» — організацію, яка надає допомогу українцям в Чорногорії. Анна каже, що така кількість біженців дуже відчутна для країни із населенням 650 тисяч. А ще додає, що багато чорногорців не розрізняють росіян та українців:

— Коли вони дізнаються, що ми різні народи, що в нас різна мова — це для них «шок-контент». Коли ми їм пояснюємо відмінності, історичні факти — хтось погоджується, хтось не погоджується. Але просвітня робота іде від всіх українців.

Будівля Українського центру в Подгориці. Липень 2023 року © RFI

Згодна і Оксана Кияшко, співзасновниця «Доброї Справи» та координаторка Українського центру в Подгориці:

— Коли, наприклад, ми взаємодіємо з музеями та галереями, то просимо доносити їм, що йдеться саме про українських митців, що це не частина Росії.

Вона зауважує, що за 11 років в Чорногорії сама відчуває, як люди змінюють своє сприйняття українців і відрізняють їх від росіян.

Але не Петер — таксист, який мене підвозить. На вигляд йому років 30. Він каже, що не бачить різниці між росіянами та українцями і завжди вважав їх одним народом. Петер здається здивованим, коли я розповідаю йому про те, як РФ щодня б’є по мирних українських містам, знищує житлові будинки, вбиває дітей та жінок.

І його здивування можна зрозуміти: у вечірньому випуску новин на центральному чорногорському каналі — жодного слова про російську війну проти України.

Наступного дня купую газету Vijesti («Вісті») — найпопулярніше друковане видання в Чорногорії. І знову — жодного матеріалу про війну. Тільки велика стаття про червневий заколот Євгена Пригожина. Але навіть тут — без згадок про російську агресію проти України.

Газета Vijesti за 7 липня 2023 © RFI

Газета Vijesti за 7 липня 2023 © RFI

З 2014 року чорногорські медіа були прозахідними і доволі проукраїнськими, каже редакторка ресурсу «Балканський огляд» Наталія Іщенко. Але зі зміною влади в Чорногорії 2020-го все змінилося. У приватних видань, вочевидь, з’явилися інші джерела фінансування, а в державні прийшли нові люди І ті, і ті ЗМІ врешті переорієнтувалися на Белград і частково на Москву. Є навіть ресурс, який постійно показував ватажків бойовиків Луганщини та Донеччини, а з початком повномасштабної російської агресії — рекламу ПВК «Вагнера».

А втім, більшість у чорногорському суспільстві розуміють справжні причини та геноцидальний характер цієї війни. Про це розповідає Надзвичайний та Повноважний Посол України в Чорногорії Олег Герасименко. Так, є ЗМІ та діячі, які підтримують РФ, але вони перебувають на маргінесі суспільного життя країни.

Від Сербії на Захід… І назад до Сербії?

Пані Іщенко зауважує:

— Коли ви від когось на Балканах чуєте про те, що українці і росіяни — один народ, варто запитати: «А серби, чорногорці, хорвати і боснійці — теж один народ?» І тоді є два варіанти відповіді. Хтось замислиться, а хтось скаже: «Так, боснійці, хорвати, серби і чорногорці — справді один народ. І Югославія — це добре, і Тіто — наш герой». Тобто справа не в Росії та Україні, а у внутрішній позиції людини щодо регіональних питань.

Пам’ятник Йосипу Броз Тіто в Подгориці © RFI

До початку нульових мова в Чорногорії називалася сербською або сербохорватською. Нині, крім чорногорських, у країні найбільше саме сербських автономерів, а ще чимало прапорів та іншої символіки сусідньої країни. Мій таксист Петер каже, що серби — то їхні найкращі друзі. А, як пише BBC із покликанням на дані соцопитувань, близько третини чорногорців взагалі вважають себе сербами.

Чорногорія та Сербія скільки могли залишалися в складі однієї держави. Спершу, коли розпалася Югославія на чолі з Йосипом Брозом Тіто, саме ці дві її республіки сформували так звану Малу Югославію (Союзну республіку Югославії (СРЮ). — Ред.). Коли ж через 10 років розвалилася і ця країна, Белград та Подгориця об’єдналися в нове утворення — Державний союз Сербії та Чорногорії. Шляхи країн формально розійшлися 2006-го, коли чорногорці проголосили незалежність, а потім ще 2017-го, коли Чорногорія вступила в вороже для сербів НАТО.

Нинішній перезидент Чорногорії Мило Джуканович © AP / Risto Bozovic

Усі найпомітніші зміни в сучасній історії Чорногорії сталися за Міло Джукановича. З 1991 року він був то прем'єр-міністром, то президентом. Коли країна відділилася від Сербії, Джуканович взяв прозахідний курс. Після приєднання до НАТО вважалося, що саме Чорногорія першою з балканських країн буде готова стати членом Євросоюзу. А ще тут уже понад 20 років використовують євро, хоча формально Чорногорія не відповідає критеріям зони єдиної європейської валюти.

З початком російської агресії Подгориця приєдналася до санкцій проти РФ і навіть вислала кількох російських дипломатів. Росія у відповідь внесла Чорногорію в список «недружніх країн».

Проєвропейський блок «Європа зараз» переміг на парламентських виборах в Чорногорії, але самотужки сформувати уряд не може © RFI

2020 року до влади в країні прийшли просербські і частково проросійські сили. Джуканович залишився на посаді глави держави, але попри перемогу його партії уряд сформувала коаліція опозиційних сил. Протримався цей Кабмін, щоправда, трохи більше ніж рік. І після вотуму недовіри в парламенті його замінила команда Дритана Абазовича — до того він був віцепрем'єром. Але й цей уряд пропрацював лише близько року, і в червні 2023-го в країні провели дострокові парламентські вибори. Перемогу на них здобув проєвропейський центристський блок. Але для переконливої більшості в парламенті цього виявилося не досить — і уряд в країні досі формується.

Цього року Чорногорія отримала і нового президента. Беззмінного впродовж 30 років Міло Джукановича таки заступає Яков Мілатович. Він проголошує курс на вступ до ЄС, проте його підтримують просербські та проросійські партії.

Яков Мілатович - президент Чорногорії AP - Risto Bozovic

Як пояснює Наталія Іщенко, нинішній президент Чорногорії вважається представником поміркованого крила політиків, що виступають за тісні відносини із Сербією. Але цього року він уперше на офіційному рівні вшанував пам’ять жертв бомбардувань НАТО в 1999-му. Раніше представники чорногорської влади цього не робили.

Троянській кінь у НАТО?

Суспільна підтримка вступу Чорногорії до НАТО здебільшого коливалася біля позначки в 50%. Навіть 2017-го, уже після приєднання до альянсу, 51% населення країни був проти цього. А за рік до того в країні сталася спроба державного перевороту, у якому влада звинуватила російських та сербських агентів. Вони, мовляв, хотіли завадити членству Подгориці в НАТО.

Церемонія підняття прапора Чорногорії біля штаб-квартири НАТО. Брюссель, 7 червня 2017 © AP / Virginia Mayo

Як зауважує Наталія Іщенко, один із керівників того заколоту потім очолив парламентський комітет з безпеки. Вона також нагадує про кілька суперечок між Чорногорією та НАТО, які сталися з 2020 року, коли до влади прийшли просербські та проросійські сили. Подгориця, наприклад, відмовилася приймати в себе навчання НАТО і не направила своїх військових на інші такі заходи. Влада також заблокувала розміщення радара Альянсу на території Чорногорії. Загроза відновлення впливу проросійської групи існує і тепер, резюмує експертка.

Водночас після початку російської агресії проти України чорногорці усвідомили, як добре бути частиною НАТО, каже керівниця Атлантичної ради Чорногорії Міліца Пеянович-Джурішич. Малі країни з обмеженими ресурсами, звісно, почуваються впевненіше і безпечніше, якщо мають партнерів.

Міліца Пеянович-Джурішич — голова правління Атлантичної ради в Чорногорії © RFI

Пані Пеянович-Дурішич була міністеркою оборони Чорногорії з 2012 до 2016 року, і вважається однією з архітекторок вступу країни в НАТО. Вона впевнена, що навіть попри сумніви щодо НАТО певної частини чорногорського суспільства країна не стане троянським конем в Альянсі:

— Зараз формується вже третій уряд за останні три роки, але кожен новий уряд... розділяє потребу членства в НАТО. ...Крім того, у країні є механізми, які можуть захистити вибір Чорногорії. Тут організоване громадянське суспільство. Є, наприклад, Атлантична рада, є інші організації.

У Чорногорії та на Балканах цю війну сприймають, як ніде в Європі

Чорногорія — це насамперед друг України, наголошує посол Олег Герасименко. Усі тут розуміють, що жодні історичні зв'язки минулого не можуть бути виправданням тих злочинів, які росіяни скоюють в Україні. Так, проросійські настрої є серед деякої частини суспільства. Однак це істотна меншість населення, додає дипломат.

Олег Герасименко - Надзвичайний та Повноважний Посол України в Чорногорії © RFI

Іноді може здатися, зауважує Наталія Іщенко, що чорногорці та й інші балканські народи якось відсторонюються від цієї війни. Але вони роблять це не тому, що в них немає емпатії, а тому що для них це болить. І коли почалася повномасштабна агресія, люди в країнах колишньої Югославії почали йти до українців і розповідати свої історії війни.

Пані Іщенко вважає, що російська війна проти України почала впливати на Балкани ще 2014-го — і люди тут сильно злякалися. Вони зрозуміли, що війна може повернутися до Європи, ймовірне й загострення балканських регіональних конфліктів. І дехто через цей страх почав радикалізуватися. У Хорватії, наприклад, люди більше купують зброю.

За словами пані Наталії, на Балканах люди сприймають цю війну абсолютно по-іншому, ніж будь-де в Європі: як щось своє, як щось дуже близьке, як травму, що може повторитися.

Пам'ятник «Птах миру» в Подгориці © RFI

У Подгориці, зовсім недалеко від українського посольства, є ще один пам’ятник — «Птах миру». Його зробили з решток зброї часів балканських воєн 90-х років.