Ентоні Блінкен про зернову угоду: це не питання про компроміси з Москвою

Ексклюзивне інтерв'ю RFI

Держсекретар США Ентоні Блінкен дав ексклюзивне інтерв'ю RFI. Йшлося про продовження Чорноморської зернової угоди, із якої Росія вийшла 17 липня 2023 року. З 1 серпня США головують в ООН й оголосили захист продовольчої безпеки пріоритетом. Відповідаючи на запитання Мікаеля Понге, Блінкен торкнувся також питання напруженої ситуації в Нігері, де наразі дислокована тисяча американських солдатів. Зокрема, він зазначив, що США підтримують зусилля ECOWAS з відновлення конституційного ладу.

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— Минулого тижня ви звинуватили Росію в «шантажі» щодо зернової угоди. Москва висуває свої умови для її відновлення. Чи готові Сполучені Штати до перемов?

— Слід розглянути це в контексті. Ця угода, порушена росіянами, раніше не була потрібною. Вона стала потрібною через те, що Росія вирішила вторгнутися в Україну і заблокувала експорт українських зернових, зокрема з Одеського порту. Туреччина втрутилася разом із Організацією Об'єднаних Націй, була укладена ця угода. І Україна змогла експортувати понад 30 мільйонів тонн зерна. Це еквівалент 18 мільярдам буханців хліба. Угода мала надзвичайний вплив: дві третини експорту пшениці направили до країн, що розвиваються. І навіть країни, які не отримували безпосередньо цього зерна, скористалися низькими цінами на ринках. Відтоді, коли Росія порушила угоду, ціни зросли на 10-15%. І ми бачимо вплив на країни, які безпосередньо отримували українське збіжжя.

— На які компроміси готові піти Сполучені Штати, щоб Росія повернулася до угоди?

— Це не питання про компроміси. Росія стверджує, що має проблеми з експортом своїх власних зернових, що є неправдою. Експорт зернових Росії за останній рік значно перевищує те, що вона експортувала до вторгнення в Україну. Якщо є конкретні вимоги, наприклад щодо банків, ми зробили все можливе, щоб вирішити ці питання. Я сам писав нашим банкам, що ми підтримуємо експорт зернових Росії, і не треба боятися санкцій, які, до речі, не зачіпають питання зернових і транспорту чи страхування. ООН запропонувала розв'язати їх так звані проблеми, але не отримала відповіді. Фактично російською відповіддю стала атака на Одеський порт і атака на елеватори в Україні. Росія знищила 220 тисяч тонн зерна за тиждень. Ось відповідь Москви.

— Росія обіцяє безплатно доправляти російське зерно шести африканським країнам для компенсації наслідків завершення цієї угоди. Як Сполучені Штати збираються відреагувати на цю ініціативу Москви?

— Слід бути дуже чіткими: Росія запропонувала експортувати 50 тисяч тонн зерна до шести країн. Але завдяки угоді, що порушила Росія, було експортовано 20 мільйонів тонн зерна в країни, що розвиваються. Отже, немає ніякого сенсу порівнювати 50 тисяч тонн від Росії з 20 мільйонами тонн завдяки угоді. Те, що пропонує Росія, — це крапля в морі. Це не вирішить проблеми. Це не змінить ситуації зі зростанням цін. Це не допоможе мільйонам людей, які потребують зерна.

— Чи планують Сполучені Штати використовувати власні запаси зерна для допомоги країнам, які більше не можуть ним себе забезпечити?

— Ми вже робимо це з самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ми надали понад 14 мільярдів доларів додаткової допомоги для продовольчої безпеки по всьому світу, особливо в африканських країнах. Минулого тижня на засіданні ООН я оголосив про додаткову допомогу в розмірі 350 мільйонів доларів для одинадцяти африканських країн і Гаїті. Таким чином, ми робимо максимальний внесок. Ми фінансуємо 50% бюджету Всесвітньої продовольчої програми, тоді як Росія вносить менше ніж 1%. Ці цифри підкреслюють те, що ми робимо для забезпечення продовольчої безпеки по всьому світу. Також ми надаємо допомогу в екстрених ситуаціях та інвестиції, щоб ці країни мали довгострокові виробничі можливості для самозабезпечення. Хотів би відзначити, що минулого тижня в ООН 91 країна підписала декларацію із закликом не використовувати як зброю війни зернові та харчові ресурси. Саме це Росія, на жаль, робить в Україні.

— Щодо перевороту в Нігері. Яку роль відіграють зараз Сполучені Штати? Чи берете ви участь у переговорах?

Ми підтримуємо зусилля Економічного співтовариства західноафриканських країн (ECOWAS) щодо відновлення конституційного порядку в Нігері, тому ми працюємо дипломатичним шляхом, підтримуючи їхні зусилля. Я підтримую постійний зв'язок із лідерами в Африці, із самим ECOWAS, а також з нашими партнерами в Європі, зокрема з Францією. Те, що відбувається в Нігері, є сумним. І це не приносить нічого доброго ні країні, ні народу Нігеру. Навпаки, таке порушення конституційного порядку ставить нас й інші країни в становище, коли нам доводиться припинити свою підтримку Нігеру.

— Дипломатія — замість військового втручання?

Цілком очевидно, що дипломатія є найкращим шляхом для розв'язання цієї ситуації. Це підхід ECOWAS, це наш підхід. І ми підтримуємо зусилля ECOWAS щодо відновлення конституційного ладу.

— Чи планується вивести тисячу американських солдатів, які перебувають у Нігері?

— Я не можу висловлюватися щодо майбутнього. Головним є повернення до конституційного ладу, для цього ми докладаємо зусиль. Що станеться далі, побачимо.