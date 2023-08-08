Китай запевнив РФ, що залишається «неупередженим» щодо війни в Україні

ПОЗИЦІЯ КИТАЮ

Після саміту в Саудівській Аравії щодо української «формули миру» очільник МЗС Китаю Ван Ї переговорив із головним дипломатом Росії Сергієм Лавровим та запевнив його, що Китай лишається «неупередженим» щодо війни в Україні.

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Розмова очільників МЗС двох країн відбулася 7 серпня, одразу на наступний день після саміту в Джидді, куди РФ не запросили, повідомляє МЗС Китаю.

Ван Ї заявив російському міністру, що Китай і Росія і надалі є «надійними друзями та партнерами».

«Щодо української кризи Китай відстоюватиме незалежну та неупереджену позицію, висловлюватиме об’єктивний і раціональний голос, активно сприятиме мирним переговорам і намагатиметься шукати політичне вирішення будь-якої міжнародної багатосторонньої події», — сказав Ван.

Раніше європейські чиновники назвали «конструктивною» участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії, та зазначили, що навіть просто присутність КНР на зустрічі вже свідчить про те, що РФ поступово стає більш ізольованою.