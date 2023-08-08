У Нігері проігнорували ультиматум ECOWAS: лідери Західної Африки проведуть спільну нараду

ПЕРЕВОРОТ В НІГЕРІ

Економічне співтовариство західноафриканських держав (ECOWAS) під час саміту 10 серпня має обговорити ситуацію в Нігері у зв'язку з відмовою путчистів-військових припинити заколот проти легітимної влади країни.

Голова ECOWAS і президент Нігерії Бола Ахмед Адекунле Тінубу на зустрічі з лідерами країн Західної Африки в Абуджі. Нігерія, 30 липня 2023 р.

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Військові, які 26 липня захопили владу в Нігері, відмовились поновлювати на посаді президента Мохамеда Базума, попри раніше висунутий ECOWAS ультиматум. Натомість полковник Амаду Абдраман, один із лідерів військового перевороту, оголосив про закриття повітряного простору Нігеру з 6 серпня через можливість військового втручання. Під час виступу на національному телебаченні він заявив:

— Національна рада із захисту країни застерігає ECOWAS та іноземні держави від будь-якого втручання у внутрішні справи Нігеру, а також від катастрофічних наслідків цієї військової авантюри для безпеки нашого субрегіону, його стабільності та єдності громади нашої країни.

03:24 Нігер закрив свій повітряний простір © Reuters

7 серпня виконувачка обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд в столиці Нігеру Ніамеї провела переговори з лідерами нігерської хунти. Утім, за даними Ройтерз, її заклики відновити демократичний порядок були відкинуті. Під час брифінгу за результатами зустрічі Нуланд зауважила:

— Вони досить тверді у своїй позиції щодо того, як хочуть діяти далі. І це не узгоджується з Конституцією Нігеру. Сьогодні було важко, і кажу про це прямо.

Цього ж дня речник ECOWAS Емос Лунгу повідомив, що лідери країн Західної Африки зберуться на саміті в столиці Нігерії Абуджі для обговорення ситуації в Нігеру.

West African States (ECOWAS) has convened another Extraordinary Summit of the Authority on the political situation in the Republic of Niger. The Summit will hold in Abuja, on Thursday, August 10, 2023. — Ecowas - Cedeao (@ecowas_cedeao) August 7, 2023

Раніше джерела RFI у ECOWAS повідомляли, що «після закінчення ультиматуму все піде швидко». Згідно з інформацією нашого кореспондента в Котону Жана-Люка Аплогана, командування сил очікує наказу про втручання. Окремі експерти кажуть, що військові перебувають неподалік від кордонів Нігеру.

Тверда позиція ECOWAS

Економічне співтовариство має тверду позицію щодо заколотників, які захопили владу в Нігері. Терпіння країн-членів блоку на межі, адже це вже сьомий державний переворот у Західній і Центральній Африці з 2020 року.

4 серпня міністри оборони країн Західної Африки узгодили можливий військовий план дій, якщо нігерські військові не звільнять президента Мохамеда Базума та не відновлять його на посаді.

Але єдність співтовариства похитнулася після заяв військових, які керують державами-членами ECOWAS Буркіна-Фасо та Малі. Вони оголосили, що розцінюватимуть як акт війни проти їхніх країн силові дії держав Західної Африки в Нігері.

Обидві країни відправили делегації до Ніамеї, де запевнили лідерів військового перевороту в країні у своїй повній підтримці.

03:24 Малі та Буркіна-Фасо відправили делегації до Ніамеї на знак повної підтримки хунту Нігеру. © REUTERS

Під час зустрічі з нігерськими заколотниками речник військового уряду Малі Абдулає Майга заявив:

— Для братського народу Нігеру це важкі часи. Малі та Буркіна-Фасо пройшли через подібні випробування. Ми хотіли б запевнити їх у нашій підтримці та солідарності. Давайте залишатися стійкими та мужніми... Ми переможемо.

Розкол всередині ECOWAS і ескалація протистояння з Нігером ще більше можуть дестабілізувати один із найбідніших регіонів світу, який уже зіткнувся з проблемами голоду та ісламістських повстань.

США, Франція та інші західні держави мають війська в Нігері та співпрацювали з урядом країни, щоб подолати повстання ісламістів та пов’язаних з «Ісламською державою» та «Аль-Каїдою» груп. Ніамей також має економічне та стратегічне значення для США, Європи, Китаю та Росії з огляду на його запаси урану та нафти.

Реакція світу на заколот у Нігері

Африканські та західні союзники вже запровадили санкції проти Нігеру та скоротили допомогу, намагаючись змусити хунту відновити демократичний порядок. 4 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен закликав до «негайного відновлення демократично обраного уряду Нігеру» та заявив, що США призупинять певні програми іноземної допомоги країні. Упровадження санкційних заходів також розглядає Німеччина.

В Італії вважають, єдиний шлях відновлення демократії в Ніамеї — дипломатичний. В інтерв'ю La Stampa міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначає:

— Це правильно, що він (президент Нігеру Мохамед Базум. — Ред.) має бути звільнений, але ми не можемо цього зробити. Сполучені Штати дуже обережні щодо цього. Немислимо, щоб вони почали військову інтервенцію в Нігері.

У Парижі сподіваються на мирне врегулювання ситуації в країні. В ефірі французького телеканалу LCI держсекретарка Франції у справах Європи Лоуренс Бун каже:

— Я сподіваюся, що ми зможемо відновити демократію і конституцію без крові і в мирі.

До цього Париж заявив, що не визнає як легітимного представника влади нікого, окрім Мохамеда Базума. Франція також повністю припинила будь-яке фінансування Нігеру.

02:46 Прибічники путчистів підняли російський прапор над столицею Ніамеєм — закликають РФ втрутитися © AP / Sam Mednick

Після цього нігерські заколотники та їх прихильники атакували французьке посольство та встановили на ньому прапори Нігеру та РФ. Учасники маршу на підтримку військового перевороту в країні також несли російські триколори та плакати з проросійськими і антифранцузькими написами.

Франція вже застерегла своїх громадян від усіх поїздок до Нігеру. Посольство Китаю рекомендувало всім своїм громадянам або виїхати з Нігеру в третю країну, або повернутися додому, якщо в них немає причин залишатися.

Минулого тижня опублікована стаття із заявою Базума. Він називає себе заручником і закликає Сполучені Штати та міжнародне співтовариство відновити конституційний порядок.