Турне Байдена штатами: новий заповідник та кліматична політика

Підготовка до виборів

Президент США відправився у турне країною, де популяризує власну кліматичну політику. Це вже встигли назвати підготовкою до президентських виборів, які мають відбутися у країні в листопаді 2024 року.

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Першим пунктом призначення Джо Байдена був штат Арізона, де знаходиться національний парк Гранд-Каньйон. І саме там він оголосив про створення нового заповідника навколо цього національного надбання. Такого рішення роками вимагали місцеві індіанські племена, говорить журналістка RFI у Нью-Йорку Лубна Анакі.

Сам Джо Байден заявив, що потрібно шанувати обіцянки, які Сполучені Штати давали індіанським націям:

— Я зобов’язуюсь використовувати всі свої повноваження для захисту священних племінних земель.

Національний заповідник, що створили 8 серпня, матиме назву Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni (укр. «Земля племен слідами наших предків». — Ред.). Його площа становитиме понад 400 тис. га. Раніше місцеві племена просили владу захистити територію від майбутнього видобутку урану. Тепер так і має бути, але за винятком проєктів, що були погоджені до 2012 року. А тоді був введений мораторій на видобуток корисних копалин поблизу Гранд-Каньйону. Тому на цій території ще будуть відкривати з десяток шахт.

Арізона стала першим штатом у турне Байдена не випадково. Президент США під час поїздки багато говорив про свій великий кліматичний план. А для місцевих мешканців питання зміни клімату важливі, адже штат нещодавно пройшов через одну із найгірших хвиль спеки за останні роки. Та й цей регіон буде одним із ключових для Джо Байдена під час президентських виборів.