Хунта Нігеру чекає на Росію, а французи — на джихадистів

Гаряча точка Африки

Ситуація в Нігері надалі загострюється. У вівторок хунта в Ніамеї не пустила до країни делегацію із представників ООН, Африканського Союзу та Економічного співтовариства західноафриканських країн (ЕCOWAS), які розраховували на переговори. А вже в середу стало відомо, що деякі посольства в Нігері скорочують свій дипломатичний персонал. У Франції вже почали говорити про можливе виведення військових із країни.

Реклама Читати продовження

ЕCOWAS не полишає спроб розв'язати проблемну ситуацію в Нігері і обіцяє «вжити усіх заходів», щоби країна повернулася до конституційного ладу. Африканські дипломати говорять, що ситуація вже виходить за межі однієї субрегіональної організації. Схоже, це розуміють і в ЕCOWAS. Як стало відомо RFI, на новий саміт, що відбудеться у четвер в столиці Нігерії Абуджі, запросили й іноземних діячів. Там буде присутня спеціальний представник ЄС в Сахелі Емануела Дель Ре.

Тим часом із країни виїжджають іноземці. У вівторок іще 14 французів покинули Нігер. А Держдеп США підтвердив виїзд ста своїх громадян.

Не залишаються осторонь цих процесів і дипломатичні відомства. Через можливу військову загрозу деякі посольства скорочують свій персонал, які американське, німецьке і французьке, а деякі — поки вивчають ситуацію. До роботи у країні не повертаються ті дипломати, які пішли у відпустку. А тих, у кого закінчився контракт, не будуть замінювати. До десяти працівників залишилося в установах із великим штатом. А в тих амбасадах, де були маленькі команди, зараз працюють тільки посли.

Як ситуація може розвиватись

Журналіст RFI П’єр Олів’є дізнавався в Джонатана Ґіффара, експерта з міжнародних відносин та стратегічних питань Інституту Монтень, які перспективи розвитку ситуації в Нігері і чим може загрожувати припинення співпраці з Парижем.

За словами експерта, Франція має чітку позицію: конституційну владу потрібно повернути. Але в Ніамеї панують відверто антизахідні й антифранцузькі настрої. Там масово шиють прапори РФ, Малі та Буркіна-Фасо. І дослухатися до думки Франції хунта поки не збирається.

Зараз у Нігері перебуває півтори тисячі 1500 французьких військових, завданням яких є боротьба з тероризмом. Але сьогодні ймовірність їх виведення як ніколи висока. Джонатан Ґіффар пояснює:

— Якщо державний переворот не вдасться, то, можливо, співпраця залишиться. Проте якщо чинна влада хунти залишиться на своїх позиціях, є велика ймовірність, що французькі військові сили будуть виведені з Нігеру.

Останній сценарій однозначно буде впливати на боротьбу із тероризмом, небезпека якого зараз реальна для Нігеру. Яскравий приклад — ситуація в Буркіна-Фасо та Малі, де джихадисти практично повністю контролюють північні регіони. До того ж ці угруповання перетягують населення на свій бік і хочуть легітимізувати власну присутність, поширюючи наративи про недовіру до Заходу, зокрема і до Франції.

Джонатан Ґіффар пояснює, що джихадисти завжди вдавалися до такого методу.

— Вони завжди будували свою аргументацію та легітимізували свої дії, опонуючи Заходу та, зокрема, французькій військовій присутності на території. З точки зору джихадистів, ця ситуація не змінюється. Проте змінюється відносини між населенням та владою в регіоні, наприклад у Малі, Нігері та Буркіна-Фасо. Недовіра породжує супротив французькій політиці та довіру до тих, хто опонує цій політиці. І це є справжньою дилемою для влади в цих країнах. Вони потребують співпраці з Францією, їхньої підтримки та можливостей. Водночас вони розуміють, що через це можуть зазнати політичних труднощів.

І хунта у Нігері навряд чи зможе боротися із джихадистами, навіть за підтримки Москви. Бо така влада кличе росіян для того, щоб забезпечити власне існування. А от щодо військової боротьби, то тут навряд чи РФ буде ефективною. Підтвердження того — досвід Сирії та Сахелі.

Джонатан Ґіффар зауважує:

— Ми бачили це в інших регіонах. Наприклад, Росія створила міф про свою інтервенцію в Сирії. Це не вирішило жодних проблем із джихадистами. Те саме відбувається в Сахелі. Злочини, непродуктивні методи та стратегії ПВК «Вагнер» з використанням найманців джихадисти можуть ефективно використовувати для себе. Вони можуть називати себе захисниками цивільного населення.