ОСТАННЯ НАДІЯ НАЦІЇ

59-річний політик Фернандо Вільявісенсіо активно говорив про зв'язки між організованою злочинністю та урядовцями. Його смерть стала ударом для нації, яка вже переживала політичну та економічну кризи, а також сплеск насильства через діяльність наркокартелів.

Кандидата в президенти Еквадору вбили під час мітингу

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Що сталося?

За даними місцевих ЗМІ, близько 30 пострілів пролунали під час мітингу на півночі столиці Кіто. На відео, яке шириться соцмережами, Вільявісенсіо сідає в машину після передвиборчого заходу. Уже за мить лунають звуки пострілів та крики очевидців.

Ecuador presidential candidate, Fernando Villavicencio assassinated during a campaign rally in Quito at the age of 59. His assasination occurred less than two weeks before the general election.



pic.twitter.com/UeQl9HY9a3 — Ayushi Agarwal (@ayu_agarwal94) August 10, 2023

В офісі Національного прокуратура повідомили, що під час перестрілу з правоохоронцями підозрюваного поранили та затримали. Незабаром після цього нападник помер. Під варту взяли ще шістьох осіб, імовірно, причетних до вбивства Фернандо Вільявісенсіо.

Окрім загиблого кандидата у президенти Еквадору, поранень зазнали ще дев'ятеро людей. Серед них двоє поліціянтів і кандидат у депутати Національної асамблеї (місцевого парламенту, — Ред.).

Чинний Президент Ґільєрмо Лассо оголосив триденну жалобу. За його словами, злочин був очевидною спробою зірвати вибори, а втім, голосування відбудеться за планом — 20 серпня. Для убезпечення інших кандидатів та виборців у країні діятиме режим надзвичайного стану. До охорони порядку долучать, зокрема, військових.

Хто вбив Вільявісенсіо?

Члени ворожих банд «Вовки» та R7 після придушення силовиками заколоту у в'язниці «Беллавіста», Санто-Домінго-де-лос Цачілас, Еквадор, 9 травня 2022 р. © ECUADOREAN INTERIOR MINISTRY / AFP

Відповідальність за злочин взяло на себе угруповання «Вовки» (ісп. Los Lobos, — Ред.). Це друга за чисельністью банда в Еквадорі, яка налічує близько 8 тисяч членів. Більшість з них перебувають за ґратами.

Банда брала участь у низці нещодавніх смертельних бійок у в’язницях, у яких були жорстоко вбиті десятки арештантів.

Як повідомляє британська служба BBC, свого часу «Вовки» відкололися від іншої масштабної злочинної організації Еквадора «Лос Чонерос» та нині продають кокаїн мексиканському «Картелю Нового Покоління Халіско» (ісп. Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. — Ред.).

Підозрювали у вбивстві спершу банду «Лос Чонерос», яка погрожувала Вільявісенсіо минулого тижня. Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому члени «Вовків» у балаклавах та зі зброєю беруть на себе відповідальність за смерть політика.

Остання надія нації

Вулиця, на якій застрелили кандидата в Президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо під час передвиборчої кампанії в Кіто, Еквадор, 9 серпня 2023 р. © REUTERS / KAREN TORO

Це вбивство стало сильним потрясінням для Еквадору, який уже переживав глибоку економічну, соціальну та політичну кризу.

«З точки зору виборів, цей рік є найжорстокішим у нашій історії, — сказала еквадорський політолог Аріанна Танка в коментарі виданню «Нью-Йорк таймз». — Я думаю, зміниться те, як ми сприймаємо політику. Відтепер вона стала професією підвищеного ризику».

Протягом 2005–2015 років у Еквадорі, західній околиці Південної Америки, відбулися відчутні зміни на краще. Мільйони людей вирвалися з бідності на тлі нафтового буму. Прибутки від видобування «чорного золота» спрямовували на освіту, охорону здоров’я та інші соціальні програми.

Але останнім часом у країні домінує дедалі потужніша індустрія — торгівля наркотиками. Іноземна наркомафія об’єднала зусилля з місцевими тюремними та вуличними бандами, розв’язавши хвилю насильства, яка не схожа ні на що в новітній історії країни.

Лише торік в Еквадорі вилучили 210 тонн наркотиків та зафіксували 4500 вбивств. І перше, і друге є абсолютним рекордом для держави.

Тіло чоловіка, вбитого за невідомих обставин, на одній з вулиць Дурана, Еквадор, 21 липня 2023 р. © AP / Dolores Ochoa

Насильство в Еквадорі зазвичай публічні та надміру жорстокі, щоб населення боялося і його можна було контролювати. Поліція регулярно одержує повідомлення про підриви автівок, стинання голів та розстріли дітей біля їхніх шкіл.

На тлі зростання злочинності посилилася й політична криза. У травні чинний Президент Лассо розпустив очолювану опозицією Національну асамблею, щойно проти нього почалася процедура імпічменту за звинуваченнями в розтраті.

Розпускання парламенту дозволене Конституцією і означає проведення нових виборів президента й депутатів. Голосування призначили на 20 серпня. У ньому мав брати участь убитий Фернандо Вільявісенсіо.

59-річний політик та активіст у минулому працював законодавцем і журналістом. Він здобув популярність як противник корреїзму (ісп. correísmo — переконання та політика колишнього Президента Рафаеля Корреа, який правив країною у 2007–2017 роках, — Ред.). Корреа й досі має значну політичну владу в країні. Кандидатка в президенти Луїза Ґонсалес, яку підтримує Корреа, лідирує в опитуваннях.

Колишній лідер Еквадору Рафаель Корреа та кандидатка у Президенти Луїза Ґонсалес © dolartoday.com

Після звістки про смерть опонента Ґонсалес виступила перед прихильниками під час власного передвиборчого мітингу, засудивши насильство. Корреа у соцмережі написав, що сьогодні громадяни Еквадору «плачуть кривавими сльозами» і що слід припинити терор.

Фернандо Вільявісенсіо завзято писав про ймовірну корупцію в уряді експрезидента Рафаеля Корреа, через що ставав об'єктом погроз та переслідувань. У минулому Вільявісенсіо навіть просив політичного притулку в Перу.

У 2017 році політик успішно пройшов до Національній асамблеї, де працював депутатом, допоки Лассо не розпустив парламент.

Кандидат у президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо виступає під час передвиборчого мітингу в Кіто, Еквадор, 9 серпня 2023 р. © REUTERS / KAREN TORO

Ґрейс Харамільо, еквадорський професор політології в Університеті Британської Колумбії, яка здобувала вищу освіту разом з Вільявісенсіо, пригадала, що балотувалася проти нього на виборах президента студентської ради. «Він дійсно мав бойовий характер і вмів аргументовано дискутувати», — розповіла Харамільо у коментарі «Нью-Йорк таймз».

За її словами, після університету Вільявісенсіо став лідером профспілки у національній нафтовій компанії. Незабаром після приходу до влади Рафаеля Корреа він став політичним журналістом і почав писати про корупцію в уряді.

Коли Вільявісенсіо почав отримувати погрози та зіткнувся з судовим переслідуванням, він був пригнічений, розповіла Харамільо. Але коли вона зустріла його кілька тижнів тому в Кіто, то відзначила, що її колишній однокурсник сповнений надії та ентузіазму. «Він був переконаний, що зможе пройти до другого туру президентських виборів», — пояснила вона.

За словами Харамільо, смерть Фернандо Вільявісенсіо стане «нагадуванням про те, як важко боротися з корупцією і водночас бути в безпеці».