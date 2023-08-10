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Президент ОАЕ збирається організувати зустріч Зеленського та Путіна — ЗМІ

Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Нагаян хоче організувати зустріч між президентами України та РФ у Дубаї. Він хоче аби це відбулося під час конференції ООН зі зміни клімату COP28, яка проходитиме з 30 листопада до 12 грудня.

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Папа Франциск дарує спадкоємному принцу Абу-Дабі Мохаммаду бін Заїду копію «Документу про людське братерство» перед від’їздом з Об’єднаних Арабських Еміратів, 5 лютого 2019 р.
Папа Франциск дарує спадкоємному принцу Абу-Дабі Мохаммаду бін Заїду копію «Документу про людське братерство» перед від’їздом з Об’єднаних Арабських Еміратів, 5 лютого 2019 р. © AFP
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Про це, покликаючись на власні джерела серед західних та арабських дипломатів пише франкомовна газета L'Orient-Le Jour. Як зазначають у матеріалі, таку ініціативу підтримав Папа римський Франциск.

Папа римський Франциск
Папа римський Франциск REUTERS - YARA NARDI

«Папа Франциск привітав цю ідею з великим ентузіазмом, тим більше, що він уже співпрацював з ОАЕ під час ухвалення “Документу про людське братство” під час свого візиту до Абу-Дабі у 2019 році, що дозволило йому розвинути довірчі відносини з президентом ОАЕ», — цитує видання слова одного зі своїх співрозмовників.

Окрім того, пишуть, що Аль Нахайян повідомив про цю ініціативу президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, і той пообіцяв допомогти з організацією такої зустрічі. але, варто зазначити, що поки ані Володимир Зеленський, ані Путін свою участь у конференції ООН зі зміни клімату COP28 не підтвердили. 

За даними, на які у своєму матеріалі спираються журналісти газети, підтримати цей план також готові багато європейських країн, оскільки вважають, що ОАЕ може «скористатися своїм геополітичним становищем, щоб досягти припинення вогню на території України».

президент Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Мохамед бін Заїд Аль-Нахайян та президент РФ Володимир Путін
президент Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Мохамед бін Заїд Аль-Нахайян та президент РФ Володимир Путін AP - Ilya Pitalev
Нещодавно у The New York Times писали, що за останній рік Мохаммад бін Заїд їздив до Путіна в Росію двічі. До того ж, цьогоріч у червні ОАЕ були на головному інвестиційному форумі РФ у якості почесних гостей. У виданні зауважили також, що американські чиновники «не змогли переконати шейха Мохаммеда приєднатися до зовнішньої політики США, особливо щодо обмеження військових зв’язків Китаю та ізоляції Росії після вторгнення в Україну».

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