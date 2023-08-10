Президент ОАЕ збирається організувати зустріч Зеленського та Путіна — ЗМІ
Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Нагаян хоче організувати зустріч між президентами України та РФ у Дубаї. Він хоче аби це відбулося під час конференції ООН зі зміни клімату COP28, яка проходитиме з 30 листопада до 12 грудня.
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Про це, покликаючись на власні джерела серед західних та арабських дипломатів пише франкомовна газета L'Orient-Le Jour. Як зазначають у матеріалі, таку ініціативу підтримав Папа римський Франциск.
«Папа Франциск привітав цю ідею з великим ентузіазмом, тим більше, що він уже співпрацював з ОАЕ під час ухвалення “Документу про людське братство” під час свого візиту до Абу-Дабі у 2019 році, що дозволило йому розвинути довірчі відносини з президентом ОАЕ», — цитує видання слова одного зі своїх співрозмовників.
Окрім того, пишуть, що Аль Нахайян повідомив про цю ініціативу президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, і той пообіцяв допомогти з організацією такої зустрічі. але, варто зазначити, що поки ані Володимир Зеленський, ані Путін свою участь у конференції ООН зі зміни клімату COP28 не підтвердили.
За даними, на які у своєму матеріалі спираються журналісти газети, підтримати цей план також готові багато європейських країн, оскільки вважають, що ОАЕ може «скористатися своїм геополітичним становищем, щоб досягти припинення вогню на території України».