Гельсінкі-1952: літня Олімпіада під час холодної війни

Олімпійська геополітика

З 19 липня до 3 серпня 1952 року в столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася XV літня Олімпіада — Ігри сучасної ери. Перша найбільша світова спортивна подія після війни проходила у розпал холодної війни та назнаменувала початок протистояння Сходу та Заходу.

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Матеріал підготувала в'єтнамська редакція RFI

Столиця Фінляндії була обрана Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) для проведення літньої Олімпіади 1940 замість Токіо, який не міг прийняти змагання через Другу світову війну.

Після закінчення Другої світової війни, 1946 року, МОК вирішив відродити сучасний олімпійський рух, розпочавши з організації XIV літніх Олімпійських ігор 1948 року в Лондоні. Та після війни Велика Британія, як і вся Європа, була знекровлена і дотримувалася суворої економії. Лондон відбудовувався знову, тому ті Олімпійські ігри були одними із найпростіших: уся інфраструктура, місця проведення змагань та села спортсменів були базовими. Приїхали до Великої Британії понад чотири тисячі спортсменів із 59 делегацій, вони взяли участь у 136 змаганнях у 17 спортивних дисциплінах. Не запросили на Олімпіаду Японію та Німеччину, які спровокували світову війну. Хоч Радянський Союз і і отримав запрошення на змагання, але він бойкотував захід.

Фінський спортсмен Пааво Нурмі запалює Олімпійський вогонь на стадіоні в Гельсінкі, 1952 р. © AP

Два блоки гельсінських Ігор

Через чотири роки після лондонських Ігор, 1952 року, на Олімпіаду в Гельсінкі приїхали 4955 спортсменів із 69 країн та регіонів. Повернули до змагань Японію та Німеччину. А вперше на Ігри приїхали представники 13 країн і територій, зокрема СРСР, Ізраїль (молода держава, визнана ООН 1948 року) та В'єтнам, який перебував у стані політичної турбулентності.

Країна-господарка Ігор Фінляндія прагнула запросити якнайбільше делегацій, бо керувалася тим, що Олімпійські ігри мають бути великим святом людства в мирний час. СРСР повернувся на Ігри після 40-річної відсутності. З часів Жовтневої революції 1917 року Радянський Союз вважав Олімпіаду буржуазною, капіталістичною практикою, чим і пояснював свою відмову від участі в ній.

1952 року почалася холодна війна, унаслідок чого світ розділився на два блоки: західний, представлений США та їх союзниками, і східний, до якого входили Радянський Союз та його країни-сателіти. Розгорнувши гонку озброєнь, Захід і Схід прагнули будь-що продемонструвати свою перевагу в різних сферах — у науковій, культурній, військовій, космічній, а також спортивній.

Церемонія відкриття XV літніх Олімпійських ігор в Гельсінкі 19 липня 1952 року на Олімпійському стадіоні. © AFP

В інтерв'ю RFI історик спорту та олімпійського руху Тьєррі Терре підтверджує: «Політичні ставки (Олімпіади в Гельсінкі. — Ред.) величезні». Як наслідок, спортмайданчики та стадіони Гельсінкі-1952 перетворилися на вітрини для демонстрації сили двох блоків, оскільки під час Ігор вони могли змагатися через протистояння спортсменів-чемпіонів. І 1952 року гору в медальному заліку взяли американці.

02:06 Олімпіада у Гельсінкі у 1952 році © osnova.news

Крім суто спортивного складника, поляризація між Сходом та Заходом ставила перед організаторами Олімпіади нові завдання. Це стосувалося і підготування олімпійських сіл для спортсменів. Історик Тьєррі Терре пояснює:

— Для фінських організаторів Олімпійських ігор виклик полягав у підготовці олімпійського села. З часів Олімпіади в Парижі 1924 року олімпійське село було символом світу, можна сказати, єдності спортсменів будь-якого походження. У 1952 році СРСР відмовився від цього символу і зажадав підготувати окреме поселення для своїх спортсменів. Воно було організовано в будівлі, де зараз розташований Технологічний університет Гельсінкі. До делегації Радянського Союзу до цього села приєдналися делегації ще п'яти країн соцблоку, замість олімпійського прапора там було встановлено портрет Сталіна. Холодна війна йшла вповні.

Перша участь В'єтнаму в Олімпіаді при політичній невизначеності

Олімпіада 1952 року в Гельсінкі відбулася в контексті серйозного геополітичного протистояння, а вперше В'єтнам брав участь в олімпійських змаганнях на тлі неспокійної політичної ситуації в країні.

Закінчення Другої світової війни та капітуляція Японії, що окупувала французький Індокитай з 1940 року, дозволили націоналістичному фронту В'єтмінь, очолюваному комуністичною партією Хо Ши Міна, проголосити 2 вересня 1945-го незалежність та створити Демократичну Республіку. Однак повернення французів до В'єтнаму призвело до Другої Індокитайської війни. Наприкінці 1946 року уряд Хо Ши Міна пішов у В'єтбак, гірський регіон Північного В'єтнаму, де вів боротьбу з французами до повної перемоги в битві при Дьєнб'єнфі в 1954 році.

Французькі солдати висаджуються 3 січня 1952 року на пляжі Сонг Тра Лі, провінція Тхайбинь (Тонкінський дельют), Північний В'єтнам © AFP

На півдні країни до 1954 року французи погоджувалися на створення держави В'єтнам у складі Французького Союзу.

Саме в цих умовах держава В'єтнам направила свою першу делегацію спортсменів на Олімпійські ігри в Гельсінкі 1952 року. Для цього у листопаді 1951 року було створено Національний олімпійський комітет В'єтнаму, який швидко визнав МОК.

Уперше прапор держави В'єтнам — жовтий із трьома червоними смугами — був піднятий разом із прапорами 68 інших країн на Олімпійських іграх у Гельсінкі. Вісім спортсменів із в'єтнамської делегації взяли участь у семи змаганнях у п'яти дисциплінах: легкій атлетиці, боксі, фехтуванні, плаванні на 100 та 400 м вільним стилем та велоспорті. Сповнені національної гордості, вони приїхали змагатися на олімпійській арені.

На наступних Олімпійських іграх — Мельбурн-1956, Рим-1960, Токіо-1964, Мехіко-1968 і Мюнхен-1972 — дедалі більше в'єтнамських спортсменів виступали під прапором Республіки В'єтнам (Південний В'єтнам).

Тоді комуністичний уряд Північного В'єтнаму не допускали до участі у спортивних заходах олімпійського руху. Через п'ять років після возз'єднання країни, у 1980-му, МОК офіційно визнав Національний олімпійський комітет В'єтнаму членом Світового олімпійського руху. І всі в'єтнамські спортсмени отримали право брати участь в Олімпійських іграх та інших спортивних заходах у регіоні. Реінтеграція в'єтнамського спорту на міжнародні змагання розпочалася під час Олімпіади 1980 року в радянській Москві, яка також відбувалася в контексті політичної напруги.