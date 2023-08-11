Останньою з ним говорила мати: в Україні загинув студент-медик із Бразилії

Смерть добровольця

Антоніо Хашитані став четвертим бразильцем, який загинув під час російського вторгнення в Україну. Добровольцю було 25 років. Він воював у складі Іноземного легіону. Про смерть Антоніо стало відомо вчора, втім, ймовірно, боєць загинув на початку серпня.

Реклама Читати продовження

Антоніо Хашитані жив у місті Курітіба на Півдні Бразилії. Про смерть родині загиблого повідомили телефонним дзвінком з міністерства закордонних справ країни. За словами родичів, Антоніо загинув неподалік Бахмута. Ймовірно, його вбили 2 чи 3 серпня.

Сестра загиблого Франсіеле Хашітані Гомес де Олівейра розповіла RFI, що родина постала перед великими труднощами при спробі повернути прах її брата на Батьківщину. Зокрема, в МЗС Бразилії повідомили, що витрати на кремацію та відправлення праху має нести український уряд. Наразі сім’я все ще не отримала підтвердження про передачу праху бійця. Також бразильські дипломати вимагають українського свідоцтва про смерть для оформлення необхідних документів у Бразилії, розповіла сестра загиблого.

Друзі характеризували Антоніо як неординарну та настирливу людину. З 2017-го року він брав участь у громадській місії в Малаві та Танзанії. Хлопець допомагав збирати гроші на будівництво школи. Антоніо повернувся з Африки наприкінці минулого року.

Останньою людиною в родині, яка розмовляла з Антоніо Хашитані, була його мати.

Хашитані був студентом Папського католицького університету Парани, пише бразильське видання Folha de Pernambuco. Навчальний заклад висловив «співчуття та солідарність членам сім'ї» та побажав «сили українському народу перед лицем насильства та війни, з якими він стикається».

Іноземний легіон, у якому служив боєць, — частина ЗСУ, у якій служать військові добровольці, громадяни інших країн. Підрозділ було створено за ініціативи президента України Володимира Зеленського 27 лютого 2022 у складі Територіальної оборони Збройних сил України. Наразі чисельність легіону складає приблизно 20 000 осіб. У складі підрозділу служать добровольці з 55 країн усіх континентів. Найбільше в іноземному легіоні американців і британців, за ними йдуть поляки та канадці.