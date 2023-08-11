США відправили в космос перших туристів, а Росія шукає воду на Місяці

Космічні новини

Virgin Galactic відправила в космос трьох туристів: це перший приватний космічний політ. Тим часом РФ запустила першу майже за пів століття автоматичну міжпланетну станцію на Місяць.

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10 серпня американська компанія Virgin Galactic відправила в космос трьох туристів на борту свого космічного літака VSS Unity. Їхню подорож транслювали у прямому ефірі, повідомляє France24.

«Вони офіційно астронавти. Ласкаво просимо в космос», — привітала туристів дикторка Virgin Galactic Сіріша Бандла, коли космічний корабель піднявся на висоту понад 80 км: це рівень, що позначає межу космосу.

Політ був коротким: провівши лише кілька хвилин у космосі, корабель почав знижуватися та приземлився в Нью-Мексико, на ту саму злітну смугу, з якої він і злетів.

Пасажирами першого приватного космічного туристичного польоту Virgin Galactic стали Джон Гудвін, 80-річний учасник Олімпійських ігор 1972 року, 46-річна Кейша Шахафф та її 18-річна донька Анастейша Майерс.

Космічні туристи © AP - Andres Leighton

Тим часом Росія шукає воду на Місяці: в ніч на 11 серпня РФ запустила ракету «Союз–2.1б» із автоматичною міжпланетною станцією «Луна–25». Це перша в історії Росії наукова місія до супутника: востаннє автоматичну міжпланетну станцію (АМС) до Місяця відправляли ще з часів СРСР, пише France24.

Наразі відомо, що переліт до Місяця займе близько 5,5 діб, а посадковий модуль дістанеться поверхні Місяця 21 серпня. АМС має відібрати зразки місячного ґрунту: буде взято до 30 проб. Станція буде працювати протягом року на південному полюсі Місяця, де вчені з NASA останніми роками виявили сліди водяного льоду.