Франція може обійти Росію та стати другим експортером зброї у світі

Збройові угоди

Оборонна промисловість Франції набирає обертів. Країна укладає нові контракти, зокрема, нещодавно з Індією та Катаром, а РФ скорочує продаж зброї. І саме це дозволяє припускати, що Франція може стати другим збройовим експортером після США.

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Як пише видання France 24, свою співпрацю Індія та Франція підтвердили ще в липні. На параді до Дня взяття Бастилії 14 липня разом із очільником Франції Еммануелем Макроном був прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, а Єлисейськими полями маршували не тільки війська країни-господаря, а й індійський контингент. Тоді ж військові льотчики Індії здійснили обліт на французьких винищувачах Dassault Rafale. Але цей захід уже став кульмінацією домовленостей, які були укладені напередодні. Тоді Нью-Делі попередньо погодив замовлення шести підводних човнів Scorpène і 26 реактивних літаків Rafale для ВМС Індії.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Франції Еммануель Макрон © Julien de Rosa/AP

Про те, що в Катара також є замовлення, стало відомо 25 липня. Газета La Tribune повідомила, що країна вивчає можливості поповнити власний авіапарк 24 літаками Rafale.

Частка Франції у світовій торгівлі зброєю зростала з 2018 до 2022 року. За даними щорічного звіту Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), за чотири року вона досягла 11 відсотків, тоді як за попередні чотири роки становила 7,1 відсотка. Також згідно звіту, за 10 років Франція наростила продажі зброї до 59 відсотків. Цей показник є більшим, ніж у будь-якої іншої країни.

За той же період частка Росії в міжнародній торгівлі зброєю скоротилася з 22 до 16 відсотків. І ця тенденція, за словами автора звіту Пітера Веземана, буде зберігатися. Таких висновків він дійшов, вивчаючи замовлення 2022-го та 2023 років:

— Для Франції ми маємо загальну кількість 210 бойових літаків (що замовлені на цей момент. — Ред.), а для Росії ми маємо лише 84. Звичайно, ці цифри можуть змінитися, але вони вказують на те, що Франція точно залишиться великим експортером зброї.

ОАЕ та Франція підписали контракти на мільярди євро у грудні 2021-го © Ammar Abd Rabbo/ AFP

Чому Росія продає менше зброї?

Причин багато. Наприклад, країни прагнуть диверсифікувати своїх постачальників. Але, як пише France 24, більшість причин прямо пов’язані з війною в Україні. Зараз Москва спрямовує більше зброї на лінію фронту, зберігає певні системи озброєнь і зосереджується на заміні зброї, яку втрачає на полі бою.

Підірвали експортні можливості і численні раунди міжнародних санкцій проти Москви. Зашкодити репутації російського озброєння могли повідомлення з передової в Україні.

Як прокоментував у травні журналу Foreign Policy професор міжнародних відносин Денверського університету Каллен Хендрікс, війна була «принизливою демонстрацією російських військових технологій»:

— Зображення «безголових» танків і звіти про високий рівень несправностей російських ракет можуть бути частково пропагандою часів війни, частково реальністю... Якими б не були причини, війна в Україні не була особливо переконливою рекламою передових військових технологій Росії.

Невдоволення російським озброєнням зростало і в багаторічних клієнтів російських постачальників зброї. За словами Веземана, Індія не дуже задоволена технічними характеристиками зброї, яку отримала від Росії, і саме тому звернулася до Франції. Та й у Нью-Делі не хотіли збільшувати військову співпрацю із Москвою після 24 лютого 2022 року.

За словами експерта, США намагалися впливати на країни, що співпрацюють з РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. Індонезія, наприклад, відмовилася від закупівлі російських літаків у 2021 році, віддавши перевагу варіантам із США та Франції.

Але Росії все ще належить левова частка збройових угод з країнами Африки, а також Іраном та Китаєм.

Не винищувачем єдиним

За словами генерального секретаря асоціації EuroDéfense-France Олів’є Грас, французькі винищувачі Rafale від Dassault Aviation відіграли важливу роль у нещодавньому успіху Франції.

Цю техніку використовують з 2002 року, але лише 2015 року Rafale був вперше експортований. Зараз двомоторні літаки є в Греції, Катара, Індії та Єгипта. Незабаром вони з’являться в Хорватії, Індонезії та Об’єднаних Арабських Еміратах, які замовили 80 стандартних Rafale F4 у 2021 році.

Постачі та замовлення Rafale у всьому світі досягли майже 500 одиниць, що приблизно вдвічі менше, ніж кількість літаків F-35, які виробляє головний конкурент французів — американська компанія Lockheed Martin.

Винищувач Rafale на палубі французького авіаносця під час індійсько-французьких військово-морських навчань. Січень 2023 року © Sajjad Hussain/AFP

Також вже йдеться про конкретні цифри в поки що потенційних замовленнях: Колумбія планує закупити 16 літаків, а Сербія — історичний клієнт російської збройової промисловості — розглядає можливість придбати 12 винищувачів.

За словами Олів’є Граса, такий попит на французькі винищувачі, окрім політичних, має ще й технічні причини. Rafale є «якісним» і «універсальним» винищувачем, «який відповідає потребам пілотів», що «мало коли трапляється в його конкурентів».

Так, Rafale є «головним чинником» успіху Франції в глобальній гонці озброєнь. Але Грас звертає увагу ще на успішні військові експортні послуги. Йдеться про три фрегати для оборони та інтервенції, які французька компанія Navel Group поставить Греції. Контракт підписали 2022 року.

Повільне і рівномірне піднесення

За винятком співпраці з Грецією та Хорватією, Франція не змогла досягти суттєвих успіхів на європейському ринку зброї, хоча імпорт зброї на континенті значно зріс після початку війни в Україні. Європейські держави, які є членами НАТО, віддають перевагу винищувачам F-35 американського виробництва.

France 24 зазначає, хоч ціна акцій Dassault Aviation зросла майже вдвічі з лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, це більше пов’язано із результатами кропіткої роботи перед початком повномасштабної війни.

Чи вдасться Франції перевершити Росію як другого у світі експортера зброї, достеменно не відомо, бо є конкуренти серед інших країн. Але, за словами Веземана, «цілком можливо, що в 2024, 2025 або 2026 роках Франція стане рівною або перевершить російський експорт зброї».