Фінляндія хоче революційних змін в обороні, не без участі США

Нова угода

Угоду про оборонне співробітництво (DCA), яку планують укласти США та Фінляндія, називають винятковою. Адже згідно з нею американські війська зможуть залишатися на фінських землях довше, ніж зазвичай тривають військові навчання. У їх розпорядження надійдуть об’єкти для тренувань, зберігання зброї та обслуговування обладнання. Йдеться, принаймні, про тренувальну базу, аеропорт та порт.

Військові навчання у Ніінісало в Канкаанпяа в травні 2022-го

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Президенти США Джо Байден та Фінляндії Нііністьо Саулі домовились про поглиблення оборонної співпраці ще у березні 2022 року. Зараз Угода знаходиться у стадії розробки і тривають перемовини.

Як пише видання Yle, ця угода має покращити безпеку Фінляндії, говорить старша наукова співробітниця Інституту зовнішньої політики Фінляндії Іро Сярккя:

— Так, це дуже суттєва зміна політики безпеки Фінляндії. Фінляндія ніколи не мала військ з інших країн на довгостроковій основі в мирний час. І тепер, звичайно, всі перешкоди для практичної співпраці між Фінляндією та США будуть зняті.

Як пише видання, з точки зору північної країни її обороноздатність зміцниться шляхом зберігання американської зброї та присутності військ США. Та все ж йдеться не про постійне, а про довготривале тимчасове перебування іноземних військових. До того ж в рамках угоди не йдеться і про ядерну зброю.

За словами Іро Сярккя, важливо також, щоб Фінляндія усвідомлювала межі власного національного самовизначення:

— Фінляндія і Сполучені Штати повинні домовитися про мету і зміст угоди, щоб Фінляндія не стала інструментом для цілей іншої країни.

Подібна угода вже діє між США та Норвегією, а от Швеція та Данія ведуть перемовини з цього приводу.