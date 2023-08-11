Це погано і для України, і для Європи. Це вигідно виключно Росії: Максим Субх про ескалацію в Нігері

НАСЛІДКИ ПЕРЕВОРОТУ

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в ексклюзивному інтерв'ю RFI пояснив, чому, на його думку, більшість країн Західної Африки, США та Європа розраховують на мирне вирішення кризи в Нігері. Він також розповів, як ймовірна війна може позначитися на ситуації в Україні.

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10 серпня лідери країн Західної Африки, які входять до блоку Економічного співтовариства західноафриканських держав (ECOWAS) заявили про розгортання резервних сил організації для можливої ​​інтервенції в Нігер з метою відновити конституційний лад.

Позачерговий саміт ECOWAS. Абуджа, Нігерія. 10 серпня 2023 р. © KOLA SULAIMON / AFP

Тим часом нігерська військова хунта, яка 26 липня захопила владу в країні, продовжує чинити опір ECOWAS. За день до саміту заколотники призначили новий уряд Нігеру. До цього вони проігнорували ультиматум Економічного співтовариства. Воно, попереджаючи про загрозу інтервенції, надало нігерській хунті сім днів на поновлення на посаді президента Мохамеда Базума. Натомість заколотники закрили повітряний простір Нігеру та пообіцяли захищати країну.

Наслідки війни в Нігері для України

— Як Ви оцінюєте загалом ситуацію в Нігері? Які наслідки можуть бути для України, якщо там все ж таки почнеться війна?

— По-перше, МЗС України оприлюднило відповідну заяву, у якій рішуче засудило заколот і закликало до відновлення конституційного ладу. Ми виступаємо проти незаконних дій, які ставлять під сумнів діяльність законно обраних президентів, урядів і так далі. Тобто це наша чітка позиція, наша лінія. Що стосується можливого розвитку сценаріїв подій у цій країні. Звичайно, ми дуже занепокоєні. І ми би не хотіли, щоб протистояння доходило до крайніх мір і щоб це призвело до загибелі мирного населення та руйнування економіки цієї країни.

Нігерські протестувальники на тлі охопленої вогнем будівлі політичної партії президента Мохамеда Базума. Ніамей, Нігер. 27 липня 2023 року © Fatahoulaye Hassane Midou / AP

Ми би не хотіли, щоб це стало тригером для поширення фундаменталістських та інших джихадистських рухів на території Сахелю і щоб це перекинулося на територію інших країн, які до цього часу були більш-менш стабільними. Йдеться про країни Західної Африки, які межують із Нігером. Ми координуємося з нашими партнерами, у нас прекрасні вже встановлені відносини з африканськими партнерами, в тому числі і з Нігерією, і з Кот-д'Івуаром, і з Сенегалом. Це ті країни, які фактично напряму зараз залучені і намагаються встановити діалог із воєнною хунтою, яка прийшла до влади в Нігері.

Ми зацікавлені в тому, щоб був віднайдений консенсус і відновлений конституційний лад в Нігері. Що стосується наших (України. — Ред.) інтересів, то я хочу сказати, що Нігер (при владі президента Базума. — Ред.) є дружньою для нас країною. Нігер проголосував за велику кількість проукраїнської резолюції в Генеральній Асамблеї ООН.

Перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи. Загреб, Хорватія, 25 жовтня 2022 року © МЗС України

Крім того, ця країна була учасником одного з самітів Кримської платформи. Це був минулорічний саміт, де держава Нігер приєдналася до кола учасників цієї платформи, що є дуже важливим і є показником того, що Нігер за правління президента Базума поділяв цінності демократичного світу, і засуджував, і відкидав методи, жертвою яких, власне, він сам і постав. Незаконне повалення влади, незаконний замах на легітимно обраних президентів і так далі.

Президент Базум, треба віддати належне, був категорично проти російського вторгнення в Україну. Він засуджував широкомасштабну російську агресію проти України, закликав до відновлення суверенітету України. І однією з останніх дій, якою він продемонстрував своє ставлення до Росії, була його відмова від участі у саміті «Росія — Африка», що також надіслало дуже чіткий сигнал про те, що ця країна була до останнього часу острівцем демократії, і країною, яка поділяла цінності всього вільного світу.

Тому, звичайно, дуже важливо і небезпечно те, що відбувається в Нігері. Але не лише в Нігері, а й у тих країнах, де панують воєнні незаконні режими, які прийшли здебільшого за допомогою і за сприяння ПВК «Вагнера». Я зараз не говорю про кейс із Нігером, адже цей кейс ще потребує додаткового аналізу. Але загалу відомі факти, що в сусідніх країнах Росія доклала до цього руку, до тих драматичних подій, які відбулися.

Роль Росії в нігерському держперевороті

— Ви, напевно, бачили відео з Нігеру, коли військові захопили владу в країні. Під час демонстрацій на підтримку заколотників у натовпі було видно багато російських прапорів. Наразі в країні, під керівництвом хунти, також видно явну симпатію до Росії, зокрема, в Нігері бум на російський триколор. Симпатизує РФ і військова влада Малі та Буркіна-Фасо, яка висловилася на підтримку нігерських заколотників. Що можна сказати про причетність Росії до того, що відбувається?

— Ви знаєте, щоби однозначно сказати, наскільки Росія залучена, була і є в подіях в Нігері, потрібні ще додаткові матеріали, додаткова інформація, яка наразі не достатня для того, щоби однозначно сказати про ступінь причетності Росії до останніх подій в Нігері. Звертають на себе увагу заяви і, у тому числі, американського керівництва, яке наразі не підтверджує прямої залученості Росії до цих подій.

03:24 Малі та Буркіна-Фасо відправили делегації до Ніамеї на знак повної підтримки хунту Нігеру. © REUTERS

Те, що ми бачимо прапори Росії, звичайно, показує, що Росія працює, пропаганда російська працює. Малі як сусідня країна, як один із Нігером соціально-етнокультурний простір має вплив на населення Нігеру. Російські прапори. Так, є інформація, що вони зараз там дуже популярні, їх там шиють, на них великі замовлення і їх роздають населенню.

02:23 Прапори Нігеру та РФ. 10.08.23 © REUTERS

Тобто це все, звичайно, підтверджує, що Росія зараз буде намагатися, як кажуть, сісти на хвилю й очолити, можливо, процеси в цій країні. Я впевнений, що «Вагнер», який розташований по обидва боки цієї країни, захоче долучитися до цих процесів і запропонувати свої послуги. Тут важливо, звичайно, мінімізувати ці ризики і не дозволити, щоб весь регіон Сахелю перейшов під контроль ПВК «Вагнера».

Бо ми бачимо, що зараз від Атлантичного океану до Червоного моря — ПВК «Вагнера» фактично присутній скрізь. І вони намагаються впливати на процеси, які будуть в подальшому там відбуватися. І найбільша небезпека для тих країн, які є демократичними, тобто для того ж Кот-д'Івуара, для тієї ж Ганни чи для того ж Сенегалу. Це великий виклик для Мавританії, безумовно. Мавританія зараз проводить дуже активну дипломатичну роботу в регіоні для того, щоби віднайти оптимальне рішення, яким чином запобігти поширенню тероризму і поширенню оцієї хвилі, або «параду заколотів», як їх зараз прийнято називати, у регіоні.

«Країни ECOWAS бачать, що вже це стає тенденцією, загрозою... і цю загрозу треба якимось чином ліквідувати»

— Нігерська хунта ігнорує заклики ECOWAS та демонструє повне небажання відновлювати демократичний лад у Нігері. Лідери країн Західної Африки вже заявили, що розгортають резервні сили для можливої ​​інтервенції. Тож наразі всі завмерли, очікуючи ескалації конфлікту. Як це може позначитися на інших країнах і, зокрема, на Україні?

— Безумовно, це погано і для України, і для Європи. Це вигідно виключно Росії. Я думаю, що це невигідно навіть і Китайській Народній Республіці, яка розглядає країни регіону як потенційні хаби для своїх інвестицій, для поширення і розвитку інфраструктурних, транспортних, енергетичних проєктів.

Звісно, що будь-яка нестабільність не грає на користь партнерів у принципі. Але в цьому випадку Росія обрала такий шлях саме на розхитування безпеки найбільш вразливих країн, де найбільш поширений фундаменталізм і джихадизм. І Росія намагається таким чином дійсно перебрати на себе зовнішнє управління, проксі управління цими країнами. У цьому і полягає основна небезпека. Тому, звичайно, що може відбутися ескалація, ніхто цього не може виключати.

03:24 Нігер закрив свій повітряний простір © Reuters

Але побоювання такі, що це може призвести до розпаду або до дефрагментації Нігеру, що буде створювати додаткові виклики перед усіма країнами, насамперед сусідніми країнами регіону. Колись розпався Судан, колись відкололася Еритрея. Зараз ніхто не хотів би, щоб була загроза існуванню, як цілісної держави, для такої потужної країни, як Нігер, із такими великими запасами, у тому числі, урану.

На жаль, ті заколоти, які відбулися в Малі, те, що відбулося в Буркіна-Фасо, у Центральноафриканській Республіці, невирішеність до цього часу конфлікту в Судані створили такий негативний фон, негативне тло, безкарність режимів. Санкції, які були запроваджені проти малійської хунти з боку ECOWAS, не дали своїх очікуваних результатів.

Влада Малі постійно переносила терміни проведення загальнонаціональних виборів, ухвалення Конституції і так далі, і так далі. Затягування в часі. Це негативно впливало як на безпеку регіону, так і на економічну стабільність. Тому очевидно, що країни ECOWAS бачать, що це вже стає тенденцією, загрозою, яка зростає. І цю загрозу треба якимось чином ліквідувати.

Але я думаю, що воєнний вибір — це буде останній вибір, до якого вдадуться ці країни. Але ми бачимо, що навіть серед членів ECOWAS є певні побоювання, що цей конфлікт у разі розгортання воєнного контингенту в Нігері може спричинити величезні хвилі міграції. Від цього може постраждати і Європейський Союз, і Алжир, який дуже занепокоєний цією проблемою, який має до тисячі кілометрів кордону з Нігером. Це і Лівія, яка може стати воротами для нелегальних мігрантів до Європи. Зараз величезна хвиля еміграції з Судану і також із Нігеру до Чаду. Тобто міграційна криза є дуже великим викликом.

Конфлікт нігерської хунти з Францією та великий виклик для всіх

— Напередодні саміту ECOWAS щодо Нігеру військова хунта звинуватила Францію у порушенні повітряного простору країни, а також у «плануванні порушення безпеки» з метою «дискредитувати CNSP (Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie —Національна рада з захисту батьківщини, як називають себе заколотники. — Ред. ) і розділити народ Нігеру». До цього заколотники не дійшли згоди в мирних переговорах з виконувачкою обов'язків заступника держсекретаря США Вікторією Нуланд. Ці країни є важливими союзниками України в її захисті проти російської агресії. На цьому тлі існують ризики щодо їхньої подальшої підтримки українського опору?

— Знаходження французького воєнного контингенту в Нігері регулювалося і продовжує регулюватися відповідними угодами, на які хунта не погодилася або відмовилися їх виконувати. Франція апелювала до того, що хунта не має права їх скасовувати, їх денонсувати, оскільки вони укладалися із легітимно обраним урядом і є певний порядок їх денонсації. Але разом з тим Франція, розуміючи небезпеку і, можливо, бажаючи уникнути прямих зіткнень своїх підрозділів із хунтою, частину підрозділів, наскільки мені відомо, вивела на територію Чаду, де ситуація є більш контрольованою.

02:46 Прибічники путчистів підняли російський прапор над столицею Ніамеєм — закликають РФ втрутитися © AP / Sam Mednick

Для американців, безумовно, Нігер і уряд Базума, і сам Базум теж був міцним і надійним партнером, чи не єдиною країною, по суті, яка залишилася на території Сахелю. Тому, звісно, в Америки також величезні не тільки інтереси, але й принципи, які сповідують Сполучені Штати Америки. Їх поділяв Базум, поділяла його команда. І, у принципі, не можна сказати, що уряд Базума не мав підтримки з боку населення. Але очевидно, що тут певним чином могли відіграти свою роль і соціальні мережі, і пропаганда, не тільки російська, а й з боку нелегітимних воєнних режимів у Малі, у Буркіна-Фасо, можливо, в інших країнах.

Звичайно, для країн Заходу це великий виклик і насамперед для Франції. І від того, як цю ситуацію вирішити, буде залежати багато чого. Але я думаю, що все ж таки це навряд чи можна називати фіаско французької політики, як хтось там каже. Я думаю, що французька політика здатна адаптуватися до тих реалій, які є. І, можливо, наразі буде економічна співпраця. І питання економічного розвитку цих країн все ж таки будуть домінуючими, порівняно з фізичною військовою присутністю. Оскільки боротьба з джихадизмом і з російськими ПВК — це великий виклик сьогодення.

Але знов-таки скажу, що подальший розвиток ситуації може бути дуже драматичним як для самого Нігеру, так і його сусідів, а, можливо, буде знайдено оптимальну модель, за якої хунта домовиться або погодиться передати владу за відомим уже механізмом — шляхом проведення виборів.