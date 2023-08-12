Країни Західної Африки обмірковують наступні кроки щодо Нігеру, де владу досі утримує хунта

СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ

У суботу лідери Західної Африки зважували свої наступні кроки, націлені на повернення демократичної влади Нігеру. 26 липня 2023 року солдати президентської гвардії затримали обраного президента Мохамеда Базума. Військовий переворот несподівано підтримала широка верства населення країни.

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Регіональний блок ЕКОВАС (Економічне співтовариство західноафриканських держав, — Ред.) у четвер вирішив активувати оперативну групу із залученням військ з усього регіону для можливого військового втручання, щоб покласти край вже сьомому за останні три роки перевороту у Західній і Центральній Африці. Про це інформує агенція «Ройтерз».

На кону стоїть не лише доля Нігеру — головного виробника урану та ключового союзника Заходу в боротьбі з ісламістами, — а й занепокоєння глобальних держав, які мають ключові стратегічні інтереси в зоні напівпустелі.

Прихильники нігерської хунти беруть участь у демонстрації перед базою французької армії в Ніамеї, Нігер, 11 серпня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

У Нігері дислокуються війська США, Франції, Німеччини та Італії. Вони тут, щоб протистояти місцевим осередкам терористичних організацій «Аль-Каїди» та «Ісламської держави».

Західні держави побоюються, що вплив Росії може посилитися, якщо хунта в Нігері піде стопами Малі, яка випроторила західні війська та запросила російских найманців групи Вагнера.

Тисячі людей зібралися в столиці Нігеру в п'ятницю на демонстрацію на підтримку перевороту. Мітинг розпочався на французькій військовій базі в столиці Ніамей, потім протестувальники з плакатами та прапорами заполонили й прилеглі вулиці.

«Хай живе Росія… Геть Францію, геть ЕКОВАС», — виднілося на одному з плакатів, який тримав протестувальник.

Члени регіональних сил ЕКОВАС із Сенегалу на контрольно-пропускному пункті Дентон у Гамбії, 22 січня 2017 р. © REUTERS / Afolabi Sotunde

Керівники регіональних армій мали зустрітися найближчими днями. А втім, досі не зрозумілим лишається, скільки часу їм знадобиться для переговорів, які сили сусіди Нігеру готові кинути на порятунок тамтешньої демократії, та чи справді вони готові протидіяти хунті.

Аналітики з питань безпеки розповіли агенції «Ройтерз», що на формування сил можуть піти тижні, що потенційно залишить простір для переговорів.

Тим часом Африканський Союз, Європейський Союз, Сполучені Штати та ООН заявили, що все більше стурбовані як утримують Базума.

Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у п’ятницю повідомив, що умови його перебування в неволі «швидко погіршуються» і можуть вважатися порушенням міжнародного права в області прав людини.