Найсмертельніша пожежа за останнє століття: кількість загиблих на острові Мауї сягнула 89 осіб

НАСЛІДКИ СТИХІЇ

Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж на острові Мауї збільшилася до 89 осіб. Це найсмертоносніша лісова пожежа у США за понад століття. Місцева влада попереджає, що жертв може бути набагато більше — рятувальники разом зі службовими собаками шукають останки тих, хто не встиг вибратися зі згорілої вщент Лахайни.

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Лісова пожежа днями знищила історичне курортне місто Лахайни, від якого залишилися лиш цегляні й бетонні конструкції, а також обвуглені пальми й автівки.

Пошкоджені або зруйновані понад 2200 будівель, випалені майже 850 гектарів землі. За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), відновлення Лахайни обійдеться в 5,5 мільярдів доларів США.

Місто Лахайна після лісової пожежі, Мауї, Гавайські острови, США, 11 серпня 2023 р. © via REUTERS / HAWAI'I DLNR

Губернатор Гаваїв Джош Грін напередодні виступив перед журналістами і попередив, що кількість загиблих продовжить зростати. Рятувальники встигли обстежити лише 3% території, де вирувала стихія. Шукати тіла загиблих їм допомагають спеціально навчені службові собаки.

Чиновники пообіцяли перевірити системи сповіщення про надзвичайні ситуації штату. Цьому рішенню передувало публічне обурення місцевих жителів, які намагаються з’ясувати, чи можна було попередити трагедію. Дехто з тих, хто вижив, мав тікати з епіцентру пожежі на човнах, — повідомляє агенція «Ройтерз».

Обгорілий внаслідок пожежі човен, Мауї, Гавайські острови, США, 10 серпня 2023 р. © via REUTERS / HANDOUT

Довкола острова Мауї розташовані сирени, призначені для попередження населення про наближення природних катаклізмів. А втім, вони залишалися вимкненими на тлі відсутності електрики. Не було і стільникового зв’язку, щоб оперативно передати інформацію про евакуацію на смартфони.

Генеральний прокурор штату Енн Лопес заявила, що вона вивчає рішення, ухвалені чиновниками до та під час пожежі.

Високопосадовці називають причиною трагедії «фатальний збіг обставин». Це відсутність мобільного зв’язку, пориви вітру до 130 кілометрів на годину, а також ще одну лісову пожежу, яка розгорілася за десятки кілометрів від Лахайни. Усе це, за їхніми словами, зробило майже неможливою координацію надзвичайників в режимі реального часу, які зазвичай оприлюднюють попередження та накази про евакуацію.

Місто Лахайна після лісової пожежі, Мауї, Гавайські острови, США, 11 серпня 2023 р. © via REUTERS / HAWAI'I DLNR

«З часом ми зможемо зрозуміти, чи могли б ми краще захистити людей», — сказав Грін. За його словами, численні пожежі та буревій створили надзвичайно складні умови.

Зважаючи на кількість загиблих, пожежа на Мауї стала найсмертельнішим природним лихом на Гаваях. Раніше найбільшою катастрофою, що спіткала штат, вважалося цунамі, яке вбило 61 людину в 1960 році. Це також найбільша за кількістю жертв лісова пожежа у США з 1918 року, коли стихія охопила Міннесоту та Вісконсин і забрала 453 життя.

Жителі США доправляють гуманітарну допомогу для жертв лісових пожеж, Гонолулу, Гавайські острови, США, 12 серпня 2023 р. © REUTERS / MARCO GARCIA

Гавайські чиновники наказали виділити тисячу готельних номерів людям, які втратили свої будинки. Також триває організація оренди нерухомості на Мауї, щоб забезпечити безкоштовним житлом постраждалі родини. Водночас благодійники та волонтери збирають для них одяг та необхідні побутові речі.