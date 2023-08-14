Днями Володимир Путін відвідає Туреччину — ЗМІ

ВІДВІДАЄ КРАЇНУ-ЧЛЕН НАТО

Президент РФ Володимир Путін може здійснити візит до Туреччини вже найближчими днями. Таким чином Путін може вперше від початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, приїхати на територію держави-члена Північноатлантичного альянсу

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Про це інформує турецька газета Milliyet.

У повідомленні йдеться, що перед візитом російського президента до Туреччини дипломатична робота в Анкарі щодо «зернової угоди» значно активізувалася

Турецьке ЗМІ зазначило, що у рамках зернової ініціативи Росія здійснює переговори з Україною, США та країнами ЄС через Туреччину.

«У рамках ініціативи Туреччина здійснює багатосторонню дипломатію з відповідними країнами у координації зі своїми установами, такими як міністерство торгівлі, а також міністерство закордонних справ і національної оборони. Перед візитом Путіна дипломатичність у вирішенні проблем, що стояли до ініціативи, ще більше зросла», — повідомили журналісти.

У Milliyet також нагадали, що зростання цін на зерно на світових ринках через ескалацію напруги в Чорному морі ще раз виявило важливість угоди про Чорноморський зерновий коридор, яка завершилася 17 липня.

Нагадаємо, 2 серпня, відбулася телефонна розмова лідерів Росії та Туреччини. У ході якої Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про візит російського президента до Анкари.

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