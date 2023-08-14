Молдова вислала 45 дипломатів і робітників посольства Росії

ВИЛЕТІЛИ З КИШИНЕВА ДО РОСІЇ

Сорок п'ять дипломатів та співробітників посольства Росії у Молдові вилетіли з Кишинева до Росії.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з рішенням Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями.

Усіх співробітників російського посольства, які залишають країну, доставили в аеропорт двома автобусами й кількома легковими автомобілями. Журналістів до аеропорту не допустили.

Читайте також: У Молдові визнали неконституційною проросійську партію «Шор»

26 липня уряд Молдови вирішив скоротити кількість акредитованого дипломатичного персоналу в російському посольстві в Кишиневі на тлі журналістського розслідування щодо антен на даху будівлі дипустанови Кремля.

24 липня видання Jurnal TV і The Insider опубілкували розслідування, в якому йдеться, що на даху посольства Росії в Кишиневі зросла кількість електронних засобів стеження. Ці засоби, зауважують журналісти, можуть використовуватись для прослуховування молдовських політиків. Видання також звертає увагу, що з кожним роком кількість супутникових тарілок зростає, а на дах посольства регулярно піднімаються співробітники російських спецслужб.