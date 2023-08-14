Міністр оборони Китаю планує візити до Москви та Мінська

НА ЗАПРОШЕННЯ ШОЙГУ

Член Держради і міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу впродовж 14 — 19 серпня відвідає Москву, де візьме участь у 11-тій Московській конференції з міжнародної безпеки, та здійснить поїздку до Білорусі.

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Про це повідомило Міністерство оборони КНР. Візит проходитиме на запрошення Шойгу, додали у відомстві. На переговорах планують говорити про глобальну та регіональну безпеку.

Зазначається, що в російській столиці Лі виступить на згаданій конференції та зустрінеться з військовими й політичними лідерами Росії, а під час візиту до Білорусі проведе переговори з державним і військовим керівництвом цієї країни та відвідає військові частини білоруських збройних сил.

Раніше ми повідомляли про те, що Китай запевнив РФ, що залишається «неупередженим» щодо війни в Україні.

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