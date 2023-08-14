ДО СПИСКУ ПОТРАПИЛИ 5 СПОРТСМЕНІВ

Російські тхеквондисти, які підтримали війну і Путіна, увійшли до заявки Гран-прі в Парижі

Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) допустила до участі в етапі Гран-прі у Парижі відразу п'ятьох росіян, які підтримували війну проти України.

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Храмцов і Ларін
Храмцов і Ларін © Главком
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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До заявки потрапили Владислав Ларін, Максим Храмцов, Магомедрасул Омаров, Тетяна Мініна та Поліна Хан, пише Главком.

Храмцов висловлював свою підтримку президенту Володимиру Путіну, а також використовував літеру «Z» у дописах у соцмережах.

Ларін з’явився на відео з проханням до росіян зробити пожертви для збройних сил РФ.

Омаров на своїй сторінці в інстаграм розмістив власне фото на тлі портрета Путіна, а також лайкав пости про президента та російських окупантів.

Тетяна Мініна та Поліна Хан лайкали в інстаграм пости на підтримку російської агресії. Також Мініна взяла участь в публічному заході з губернатором Челябінської області Олексієм Текслером, який потрапив під санкції за «публічне схвалення політики РФ, спрямованої на проведення військових дій та геноцид».

Етап Гран-прі в Парижі пройде з 1 по 3 вересня.

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