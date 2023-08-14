Хунта Нігеру дала зелене світло переговорам: чи настане мир в Африці

обнадійлива зустріч

Після зустрічі з делегацією високопоставлених ісламських учених із Нігерії очільник військового перевороту в Нігері Абдурахаман Тіані заявив про готовність до переговорів з Економічним співтовариством західноафриканських країн (ECOWAS).

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Обнадійлива зустріч

Попри те що країни ECOWAS раніше ухвалили рішення направити війська до Нігеру для відновлення конституційного ладу, голова блоку та президент Нігерії Бола Тінубу висловив сподівання на мирне розв'язання конфлікту та схвалив суботню місію до Ніамеї делегації ісламських учених. Вони пообіцяли сприяти діалогу.

Як повідомляють західні ЗМІ, зустріч групи з лідером хунти тривала кілька годин. Під час розмови Тіані наголосив на історичних зв’язках між Нігером і Нігерією, які «є не тільки сусідами, але й братами й сестрами, що мають розв'язувати проблеми мирним шляхом».

АбдурахаманТіані був оптимістично налаштований і дав зелене світло для переговорів, які можуть відбутися найближчими днями.

«Ми домовилися, і лідер нашої країни дав зелене світло для діалогу. Тепер вони повернуться і повідомлять президенту Нігерії те, що почули від нас… Ми сподіваємося, що найближчими днями вони приїдуть сюди, щоб зустрітися з нами, щоб обговорити, як будуть скасовані санкції, запроваджені проти нас», — заявив очільник нігерської хунти.

Лідер нігерської хунти, генерал Абдурахман Тіані прибув на зустріч з міністрами в Ніамей, 28 липня 2023. © Stringer / Reuters

Суд над президентом

Президента Нігеру Мохамеда Базума та його сім’ю з початку військового перевороту утримують в офіційній резиденції в столиці країни Ніамеї. Європейський Союз, США та низка міжнародних організацій звернулися до очільника нігерської хунти з проханням звільнити Базума та поновити його на посаді.

Однак путчисти не лише не відпустили захопленого президента, а й пригрозили вбити його, якщо сусідні країни спробують воєнним шляхом втрутитись у конфлікт.

У понеділок, 14 серпня, стало відомо, що керівництво військової хунти в Нігері збирається судити Мохамеда Базума «за державну зраду та підрив внутрішньої і зовнішньої безпеки».

«Уряд Нігеру зібрав докази для судового переслідування поваленого президента та його місцевих та іноземних спільників перед компетентними національними та міжнародними органами за державну зраду та підрив внутрішньої та зовнішньої безпеки Нігеру», — заявив старший полковник Амаду Абдраман в ефірі національного телебачення.

До слова, законодавство Нігеру дозволяє смертну кару. Її можуть застосовувати, зокрема, за статтями про замах на державну безпеку.

Президент Нігеру Мохамед Базум © Michel Euler / AP

Ставка на дипломатію

Коментуючи останні події навколо ситуації в Нігері, дослідниця-африканістка фундації Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко пояснює, що військової інтервенції не хоче жодна сторона. Навіть більше, найкращий час для неї вже втрачено:

— Для відновлення конституційного ладу та повернення на посаду Мохамеда Базума найбільш вірогідним сценарієм була би швидка військова інтервенція. Але час для неї, мені здається, уже втрачено. Тому що для її підготовки, щоби зібрати всі військові сили, продумати план дій та інше, необхідно близько двох місяців. І військова хунта зараз затягує час, який їй необхідний для цементування своєї влади.

До того ж, за словами експертки, деякі країни економічного блоку побоюються інтервенції, бо є великі ризики загострення ситуації в регіоні:

— По-перше, невідомо, що буде з президентом Мохамедом Базумом, чи вдасться зберегти йому життя. По-друге, це ризик протистояння всередині країни, адже військову хунту в Нігері підтримали в Малі та Буркіна-Фасо. Є певні чутки, що, можливо, залучать «вагнерівців». Тобто утворюються два блоки протистояння. І є ризики, що військова операція затягнеться. І на фоні всієї терористичної загрози, бідності населення це ще більше загострить ситуацію безпосередньо в самому регіоні.

Прихильники нігерської хунти беруть участь у демонстрації перед базою французької армії в Ніамеї, 11 серпня 2023. © Stringer / Reuters

Тому наразі можливість військової інтервенції не заперечується, але вона розглядається як крайній випадок.

Дипломатичний шлях розв'язання проблеми залежить від майбутніх переговорів. Марта Олійник-Дьомочко вважає, що військова хунта має на меті виторгувати для себе певні преференції. Як елемент тиску на країни Західноафриканського блоку заколотники використовують полоненого президента Базума:

— Це тиск безпосередньо на країни ECOWAS, зокрема через введені проти Нігеру санкції, які, як хунта сама і визнала, боляче вдарили по країні. Відповідно, вони сподіваються на переговорах виторгувати щось для себе. Я не думаю, що вони погодяться одразу відновити на посаді Базума. Можливо, буде йти мова про певний транзитний період, під час якого військові, зазвичай протягом 24 місяців, зберігають свою владу, а потім поступово передають її в руки цивільним. Але знову ж таки, тут є небезпека того, що в момент передачі влади може статися ще один переворот. Або, можливо, їм пообіцяють високі посади у військовому чи політичному керівництві країни. Це те, на що вони могли би чисто теоретично погодитися, щоб якось мирно вирішити цю ситуацію.

Члени військової ради, які влаштували державний переворот у Нігері, відвідують мітинг на стадіоні в Ніамеї, 6 серпня 2023. © Stringer / Reuters

Росія vs Франція

Ні для кого не секрет, що Росія намагається посилити свій вплив на африканському континенті. Багато експертів говорять про те, що й переворот у Нігері стався за підтримки Кремля. Хоча Марта Олійник-Дьомочко каже, що навряд чи росіяни були до цього причетні. Однак те, що вони скористаються ситуацією, — безсумнівно:

— Це типовий російський почерк: коли десь нестабільність, коли до влади приходять недемократичні режими, Росія тут же підключається з політичною, інформаційною та неофіційною військовою підтримкою. Якщо хунта залишиться при владі, Кремль, швидше за все, дійсно відрядить туди свій контингент «вагнерівців». До речі, заколотники заявили, щоби французькі військові забиралися геть із цієї країни. Відповідно, якщо Франція вирішить покинути Нігер, утвориться такий вакуум присутності. І Росія буде пробувати його якось заповнити.

А от сама Франція навряд чи дозволить собі військове втручання в Нігері, проте буде підтримувати країни ECOWAS, сказала африканістка:

— Французького президента Макрона й так багато критикували за політику в Сахелі та операцію «Бархан». Його критикували безпосередньо самі африканські країни за бездієву політику. Тому військове втручання мені здається мало імовірним. Однозначно Франція виступає на стороні ECOWAS. Можливо, вона надаватиме якусь підтримку країнам, але, знову ж таки, неафішовано.