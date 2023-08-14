Європол викрив мережу торговців людьми, які переправили до ЄС сотні нелегалів

ПЕРЕПРАВИЛИ ПОНАД 550 ЛЮДЕЙ

Підозрювані торговці людьми були частиною великої мережі, яка переправляла мігрантів із Сирії через Лівію, Туніс та Алжир до Іспанії, Німеччини та Норвегії.

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Європейське поліцейське управління (Європол) заявило про затримання в ході спецоперації 19 торговців людьми. Злочинну мережу підозрюють в організації близько 70 незаконних перевезень, загалом вони переправили до ЄС понад 550 сирійських мігрантів.

«Розслідування під керівництвом Національної поліції Іспанії за підтримки Європолу та за участю Федеральної поліції Німеччини призвело до ліквідації організованої злочинної групи, яка сприяла вторинному переміщенню нелегальних мігрантів з Іспанії до Німеччини та Норвегії», — йдеться у повідомленні.

Затримання в ході спецоперації торговців людьми © Європол

У ході спецоперації, яка проводилася у семи локаціях, було вилучено п’ять транспортних засобів, телефони та пристрої зберігання даних (комп’ютери, карти пам’яті), близько 10 000 євро готівкою та різні документи.

Розслідування щодо цієї злочинної групи, яка базувалася в провінціях Толедо та Куенка влада Іспанії розпочала у червні 2022 року.

Правоохоронці зазначають, що злочинна організація сприяла транспортуванню нелегальних мігрантів з узбережжя Альмерії та Мурсії до району навколо Мадрида, розміщуючи їх у семи місцях, які вони використовували для цієї мети. Підозрювані утримували ці місця в антисанітарних умовах, піддаючи ризику здоров’я мігрантів від їхнього таємного в’їзду в Іспанію до їх від’їзду до кінцевого пункту призначення наземним або повітряним шляхом.

Затримання в ході спецоперації торговців людьми © Європол

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За даними правоохоронців, загальна ціна шляху із Сирії до кінцевого пункту призначення перевищувала 20 000 євро.