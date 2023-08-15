Вибух на АЗС у Дагестані: щонайменше 30 загиблих, понад 100 поранених

ПОЖЕЖА НА АЗС

Пожежа почалася в автомайстерні на узбіччі дороги в столиці Дагестану Махачкалі. Потому вогонь поширився на сусідню АЗС, що стало причиною вибухів.

Реклама Читати продовження

Вогонь забрав життя щонайменше 30 людей, у тому числі трьох дітей, повідомляє Reuters, посилаючись на Міністерство надзвичайних ситуацій Росії. Щонайменше 105 людей отримали поранення. За данними міністерства охорони здоров'я Дагестану, серед постраждалих є 13 дітей.

Пожежникам знадобилося більше трьох годин, щоб загасити вогонь, який охопив площу 600 квадратних метрів.