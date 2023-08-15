Відновити законну владу в Нігері все ще можливо: міністр закордонних справ країни

Нігер: ситуація напружена

Наразі глава МЗС Нігеру Хассумі Массуду перебуває у столиці сусідньої Нігерії — Абуджі. Він знаходиться у вигнанні: владу у Нігері захопили військові-путчисти, а президента країни Мохамеда Базума затримала хунта. Напередодні путчисти заявили, що судитимуть главу держави за держзраду та «підрив безпеки» країни. Звинувачення хунти та перспективи відновлення законної влади Хассумі Массуду прокоментував журналістам телеканалу France24.

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Хассумі Массуду розповів журналістам: особисто він вірив в те, що країни Економічного співтовариства західноафриканських країн (ECOWAS) введуть війська до Нігеру. Втім, вчора після зустрічі з делегацією ісламських учених із Нігерії очільник перевороту Абдурахман Тіані заявив про готовність до переговорів з ECOWAS.

Також глава МЗС Нігеру вважає, що повернути законний порядок у його державу все ще можливо, попри те, що переворот відбувся кілька тижнів тому. Але для цього міжнародне співтовариство має «виявити твердість».

Хассумі Массуду прокоментував також і заяви путчистів щодо намірів засудити президента Нігеру.

З 26 липня чинний глава держави разом із дружиною та сином перебуває під вартою у президентському палаці. ЄС, США та міжнародні організації вимагають негайного звільнення Мохамеда Базума.

Однак путчисти відмовились відпустили захопленого президента навіть під загрозою інтервенції, більше того — пригрозили вбити його, якщо сусідні країни спробують воєнним шляхом втрутитись у конфлікт.

Вчора полковник Амаду Абдраман в ефірі національного телебачення заявив, що путчисти нібито зібрали докази, достатні «для судового переслідування поваленого президента та його місцевих та іноземних спільників».

У відповідь на заяву путчистів, міністр іноземних справ Нігеру зазначив, що «хунта, яка сама є нелегітимною, не має права судити будь-кого».

— Ці люди, які здійснили державний переворот, цей незаконний акт, і весь світ бачив це. Це більше, ніж зрада, це злочин. Вони не мають морального права претендувати на те, щоб віддавати когось під суд, та навіть думати про звинувачення іноземних лідерів або президента Базума у зраді та загрожувати їм судовим переслідуванням, — зазначив глава МЗС Нігеру.