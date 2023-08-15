Трампу висунули нові звинувачення у спробі фальсифікації виборів

ЧЕТВЕРТА КРИМІНАЛЬНА СПРАВА

Окружний прокурор Фані Вілліс висунув нові звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу у спробі фальсифікації президентських виборів 2020 року у штаті Джорджія.

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Про це повідомляє CNN.

Це вже четверта кримінальна справа, порушена проти експрезидента Трампа, і друга — за звинуваченням у спробі фальсифікувати результати голосування на виборах 2020 року.

Обвинувальний вирок став результатом дворічного розслідування. Колишньому президенту інкримінують 13 пунктів обвинувачення в окрузі Фултон, зокрема звинувачення за нібито спробу незаконно змінити результати виборів штаті Джорджії в 2020 році.

Список також включає додаткові пункти за нібито надання неправдивих заяв спікеру палати представників та держсекретарю штату Джорджія та спонуканню до порушення ними присяги в грудні 2020 року та січні 2021 року.

Також звинувачення містить факти того, що нібито Трамп разом з адвокатом подали фальшиві документи у справі федерального суду в Джорджії, в яких йдеться, що тисячі людей проголосували незаконно, хоча це не було правдою.

В обвинувальному акті йдеться про змову з метою змінити результати виборів 2020 року «на користь» Дональда Трампа.

«Відповідач Дональд Джон Трамп програв президентські вибори в Сполучених Штатах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Одним із штатів, де він програв, була Джорджія. Трамп та інші обвинувачені відмовилися визнати, що він програв, і вони свідомо та навмисно приєдналися до змови з метою незаконно змінити результат виборів на користь Трампа».

За даними Reuters, у справі також звинувачують ще 18 людей, зокрема колишніх союзників Дональда Трампа.

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Якщо Дональда Трампа визнають винним, йому загрожуватиме до 20 років ув’язнення. Сам колишній президент заперечує будь-які правопорушення.