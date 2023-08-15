України немає серед запрошених на саміт G20 в Індії

ХТО УВІЙШОВ У СПИСОК

України нема у списку запрошених на саміт Великої двадцятки (G20), який має відбутися 9-10 вересня 2023 року у Нью-Делі.

Реклама Читати продовження

За інформацією на сайті G20, на саміті очікують побачити лідерів усіх країн-учасниць групи, у тому числі президента РФ Володимира Путіна. Раніше журналісти Bloomberg повідомляли, що Кремль звільняє розклад Володимира Путіна на час саміту G-20 в Індії, щоб дати можливість президенту взяти участь у зустрічі.

Учасники саміту G20 © Скріншот

Учасники саміту G20 © Скріншот

Серед запрошених, окрім країн-членів об’єднання, є Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нігерія, Іспанія, Нідерланди, ОАЕ, Оман і Сінгапур.

Учасники саміту G20 © Скріншот