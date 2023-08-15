ПРОБЛЕМИ З ЗАКОНОМ

Проти Дональда Трампа порушено чергову — уже четверту — кримінальну справу. Цього разу 45-го Президента США звинуватили у спробі скасувати його поразку на президентських виборах 2020 року в штаті Джорджія. Серед обвинувачених, окрім Трампа, ще 18 осіб, зокрема чимало відомих американських політиків. Українська редакція RFI зібрала найцікавіші публікації західних медіа про юридичні проблеми американського експрезидента.

«Ще одне велике журі, ще один обвинувальний акт»: Західна преса про чергову справу проти Трампа

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Звинувачення Трампа, частина IV: видовище, яке стало справжньою рутиною

Пітер Бейкер у колонці для The New York Times

Фото сторінки обвинувального висновку у справі колишнього президента Дональда Трампа у штаті Джорджія, Вашингтон, США, 15 серпня 2023 © Julio Cesar Chavez / Reuters

Ще одне велике журі, ще один обвинувальний акт. Колишньому президентові Дональду Трампові в понеділок учетверте за чотири місяці висунули звинувачення в серйозних злочинах. І те, що колись було безпрецедентним, тепер стало сюрреалістичною рутиною.

Новизна того, що колишнього лідера Сполучених Штатів називають злочинцем, якось стерлася. Не те щоб обвинувальний акт на 98 сторінок про корупційну спробу Трампа скасувати результати виборів 2020 року у штаті Джорджія був неважливим. Проте країна з короткою пам'яттю вже бачила таке тричі й дивним чином звикла до цього видовища.

Кілька прокурорів тепер спільно говорять про ймовірну президентську злочинну діяльність епічних масштабів. Тут є все: заплутані інтриги, таємничі змовники та другорядні сюжетні лінії, що перетинаються. Обвинувальний висновок у Джорджії зайшов далі, ніж попередні. У документі 18 інших осіб звинувачують у злочинах, які вони коїли пліч-о-пліч із колишнім президентом. Його імовірними спільниками, зокрема, є Рудольф Джуліані, Марк Медоуз, Сідні Пауелл, Джеффрі Кларк і Джон Істман.

Проте, відповідно до опитувань, більшість американців дійшли висновків щодо Трампа задовго до появи таких прокурорів, як Фані Вілліс або Джек Сміт. Залежно від позиції, він або є серійним порушником закону, якого нарешті притягують до відповідальності, або жертвою переслідувань партії, яка має намір обмежити його доступ до влади. Обвинувальний висновок у Джорджії, яку б потужну лексику він не використовував, за термінологією Волл-стріт, «урахований ринком».

«Численні звинувачення — це своєрідний білий шум для виборців, — сказала Сара Лонгвелл, політична консультантка від республіканців, яка організувала опозицію панові Трампу та проводить щотижневі фокус-групи з виборцями. — Вони не можуть відрізнити справу Джека Сміта від Джорджії, тому що все це розпливається в одному довгому циклі новин про бідолашного Трампа».

Це красномовно свідчить, наскільки Трамп змінив Америку за вісім років, відколи вперше балотувався до Білого дому. Колись нація відхрещувалася від кандидатів у президенти, яких ловили за кермом у нетверезому стані або за плагіат у промовах. Нині ж одна з двох основних партій не виключає висування фаворита, якого звинувачують у змові з метою підриву демократії, загрозі національній безпеці, перешкоджанні правосуддю та фальсифікації документів задля приховування виплат зірці порнографічних фільмів.

Дональд Трамп знову став талісманом республіканців, чи варто союзникам Америки готуватися до найгіршого?

Брюс Волпі в колонці для The Guardian

Кандидат у президенти від Республіканської партії та колишній президент США Дональд Трамп виступає під час передвиборчої кампанії у штаті Айова. США, 12 серпня 2023 року © Evelyn Hockstein / Reuters

Трампізм має чотири принципи, якими колишній президент розмахує, немов мечами:

Америка передусім, щоб гарантувати, що її інтереси завжди будуть найчільнішими в будь-якому ухваленому зовнішньополітичному та військовому рішенні;

ізоляціонізм, де стандартною позицією є припинення американських зобов’язань за кордоном і повернення американських військ додому;

протекціонізм, який виражається через торгові й тарифні війни з метою забезпечення профіциту для США з усіма його партнерами, від Китаю до Канади, від Мексики до Європи та в усій Азії;

нативізм, який проявляється у бажанні побудувати стіни на південному кордоні США та закрити двері для мігрантів, які прибувають за американською мрією.

Під час другого президентського терміну він провадитиме цю політику ще грубіше. Трамп засвоїв величезні уроки за перші чотири роки в Білому домі. Наприклад, хто в США та в усьому світі зірвав його політичні цілі та як можна придушити й покарати винуватців, щоб здобути більше перемог під час другої каденції.

Що станеться, якщо Трамп понівечить, можливо, навіть навмисно знищить НАТО та ООН, почне торговельну війну з ЄС, домовиться з Путіним і Росією щодо України, віддасть Тайвань Китаю та виведе війська та військово-морські сили з Азійсько-Тихоокеанського регіону?

На цьому рівні кожен лідер держави, яка є союзником США, стикається з непростою проблемою: як реагувати на такі можливі дії Трампа, якщо він повернеться в Овальний кабінет. Як найкраще впоратися з недружнім партнером? Як ті західні країни, які є союзниками США, змінюють свою політику сьогодні, щоб забезпечити свою безпеку завтра?

Але ці запитання також розкривають глибшу проблему щодо зв’язків, які єднають так багато демократій у всьому світі зі США. Наприклад, чи може або чи повинна Австралія продовжувати свій альянс зі США, якщо вони 2025 року вже не будуть Сполученими Штатами, які існували майже 250 років?

Альянс Австралії існує з країною, яка виступає за свободу, демократію, права людини й громадянина, а також верховенство права. Що станеться, якщо боротьба за демократію та душу Америки провалиться 2025 року? Якщо президент Трамп оголосить воєнний стан? Якщо військові будуть розгорнуті в містах по всій країні, щоб придушити протести та відновити закон і порядок? Якщо Трамп не підкорятиметься судовим наказам, зокрема Верховного суду, припинити свої виконавчі дії та відмовитися від них? Якщо він проігнорує закони, ухвалені Конгресом, накаже затримати та запроторити за ґрати своїх політичних ворогів, заарештує та ув’язнить журналістів і закриє певні ЗМІ? Якщо він втручатиметься у вибори у штатах по всій країні та у вибори до Конгресу?

Якщо Трамп демонтує американську демократію, Америка буде не Сполученими, а радше гірко розділеними штатами. Будуть величезні заворушення.

Кожна країна, стратегічно пов’язана зі США, має подумати про наслідки обрання Трампа на посаду президента.

Союзникам Америки краще бути діяльнісними 2024 року, поки таке катастрофічне потрясіння в глобальній політиці тільки планується, ніж реагувати на це 2025 року.

Поки Трамп перебуває в межах досяжності президентства, це питання є явною та реальною небезпекою для кожної демократичної країни, яка сьогодні гордо стоїть поруч зі США.

Трамп може стати найуспішнішим шахраєм в історії Америки

Джулліан Вільямс у колонці для The Hill

Прихильники кандидата у президенти від Республіканської партії та колишнього президента США Дональда Трампа у штаті Айова, США, 12 серпня 2023 © Evelyn Hockstein / Reuters

Хто, як не Трамп, відкрито перетворив Комітет політичних дій (РАС) президентської кампанії на грошову машину для оплати своїх юридичних рахунків?

Повідомляється, що PAC Трампа торік нараховував 105 мільйонів доларів. Зараз, після оплати адвокатських послуг, у нього менш як 4 мільйони.

І не забувайте, що до того як Трамп був оголошений кандидатом, він використовував готівку Республіканського національного комітету для оплати своїх юридичних рахунків.

Це те, що ми називаємо «грубим вчинком».

Виборців-республіканців дурять настільки ефективно, що вони підбадьорюють Трампа, сміючись, коли він їх обдирає.

Чи можете ви порівняти його з Джимом і Теммі Фей Бейкерами, телепроповідниками, які започаткували мистецтво відбирати гроші в стареньких, які сидять наодинці перед телевізором?

Чи можете ви порівняти його з Берні Медоффом, який організував найбільшу в історії фінансову піраміду?

Чи можете ви порівняти його з Елізабет Холмс, яка переконала відомих інвесторів надати їй мільйони на таємничий медичний пристрій для аналізу крові?

Ні, не можна. Тому що Трамп перетворив усіх їх на дрібних шахраїв.

«Бабусі MAGA (англ. Make America Great Again — гасло, яке використовує Дональд Трамп у своїй передвиборчій кампанії, — Ред.) обдурені, щоб мільярдер зміг оплатити свої юридичні рахунки», — сказала Крістіна Пушоу, помічниця одного з суперників Трампа, губернатора Флориди Рона Десантіса. З нею важко сперечатися.

Кріс Крісті, інший суперник експрезидента, говорив більше з сумом, ніж з гумором, коли покликався на документи щодо кампанії Трампа. Вони демонструють трагедію «американців середнього класу», які надсилали Трампу пожертви.

«Я маю на увазі, що цей хлопець мільярдер», — сказав Крісті. «Можливо, йому просто варто було продати Trump Tower (хмарочос Трампа в середмісті Нью-Йорка. — Ред.) і таким чином сплатити свої судові витрати. А може, продати літак? Він міг би це зробити. Або одне з полів для гольфу. Але натомість він бере по 25, 50, 100 доларів США від звичайних американців, які вірять, що вони допомагають йому стати президентом, а він оплачує цими грішми судові витрати».

Крісті зазначив, що Трамп використав гроші своїх донорів, щоб заплатити за стиліста своєї дружини, — 108 тисяч доларів США. І він назвав це «консультуванням із політичних стратегій».

Якщо ми відійдемо від нахабного захоплення Трампа грошима, то найтривожнішим фактом усієї цієї сумної саги є не крадіжка. Річ у тім, що Трамп підриває довіру до американської політики, перетворюючи її ні на що інше, як особистий фонд для розв'язання проблеми адвокатських рахунків.