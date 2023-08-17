Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) стурбована наслідками санкцій проти Нігеру

Нігер: ситуація напружена

Санкції проти країни запровадила Економічна спільнота західноафриканських держав (ECOWAS) після перевороту в державі 26 липня. Особливу тривогу у WFP викликає доля фермерів.

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Санкції та закриття кордонів впливають на постачання до Нігеру життєво важливих продуктів та медикаментів, підкреслили у зверненні.

«WFP висловлює серйозне занепокоєння у зв'язку з наслідками, зокрема, ризиком того, що зростання цін призведе до того, що основні продукти харчування стануть ще більш недоступними для людей, які і без того перебувають у важкому становищі», — йдеться у заяві.

Як зазначається, за перший тиждень серпня співробітники WFP доставили життєво важливі продукти 140 тисячам людей у Нігері, а також надали необхідну допомогу 74 тисячам дітей, які страждають від недоїдання.

Організація також стурбована наслідками санкцій для сільського господарства. Нігерійські виробники страждають від закриття кордонів, адже вони залежать від експорту в Нігерію та Бенін. Наразі неможливо здійснювати і імпорт добрив та кормів для худоби. А це, на думку експертів організації, негативно позначиться на продуктивності аграріїв.

В організації попереджають, що через санкції програми WFP можуть бути зірвані, а фінансування скорочене. Через це експерти побоюються «зростання кількості людей, які страждають від відсутності продовольчої безпеки».