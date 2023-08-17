Посилення санкцій не спрацювало? Як Росія отримує іноземні деталі та нарощує виробництво ракет

прості схеми

Росія нарощує ударну потужність і налагоджує в себе виробництво іранських дронів та ракет, якими атакує мирні міста України. Дослідження уламків довело, що таке озброєння містить іноземні компоненти. І це попри запровадження з боку ЄС та США санкцій проти Москви.

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«Свіжі» ракети Х-101 та російські «Шахеди»

Після чергової масованої атаки по території України 15 серпня спеціалісти вивчили уламки збитих ракет Х-101 й дійшли висновку, що вони виготовлені у квітні 2023 року та містять приблизно 30 іноземних мікросхем.

Як повідомили в Офісі Президента, цю інформацію передали країнам-партнерам, чиї уряди також працюють із виробниками й постачальниками мікросхем.

Та не лише в ракетах знайшли іноземні компоненти. У російському ударному БПЛА «Ланцет» їх нарахували щонайменше 19. Чимало їх є в розвідувальному безпілотнику «Орлан».

Та й це не все. Аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research (CAR) повідомили, що Росія почала виробляти й застосовувати для атак на Україну власну версію іранських БПЛА.

У CAR зазначили, що конструкції корпусу та внутрішні, зокрема навігаційні, модулі збитих українськими силами дронів «Герань-2» мають значні відмінності від іранських дронів. До того ж вони, так само як і іранські «Шахеди», майже повністю виготовлені з іноземних компонентів.

Збитий російський безпілотник на виставці у центрі Києва, 15 червня 2023 © Efrem Lukatsky / AP

Експерти ідентифікували близько 100 деталей у понад 30 модулях збитих дронів. Їхніми виробниками є 22 компанії із семи країн, зокрема з РФ. Більшість компонентів було виготовили фірми, головні офіси яких розташовані в Китаї, Швейцарії і США. А 12 — виробили вже після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Обхід санкцій

Ще на початку весни видання Bloomberg, покликаючись на слова високопоставленого європейського дипломата, повідомляло, що Росія успішно обходить санкції ЄС та G7, щоби отримувати технології для виробництва озброєння.

Видання писало, що російський імпорт загалом повернувся до довоєнного рівня 2020 року. Аналіз торгових даних свідчить, що сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших країнах-союзниках, постачають до Росії через треті країни — Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати, Узбекистан, Казахстан, Вірменію та інші.

У червні ЄС ухвалив новий пакет санкцій, спрямований на усунення лазівок, якими Росія користується для обходу обмежень. Євросоюз запропонував посилити двосторонню і багатосторонню співпрацю з третіми країнами, через які в Росію надходить паралельний імпорт і підсанкційні товари. У разі відмови від такої співпраці він обіцяє швидку відповідь для окремих представників цих країн, аж до обмеження експорту в них товарів та послуг, які вже заборонені до експорту в Росію.

Окрім того, 11-й санкційний пакет забороняє транзит через територію РФ більшої кількості товарів і технологій, які можуть використати для військових потреб, авіації чи космічної індустрії, а також авіаційного і ракетного пального. Це те, що везуть із ЄС до третіх країн.

Очевидно, що посилення обмежень не спрацювало, однак, пояснює голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, тут не все так просто:

— Процес лише розпочався. Зараз наші фахівці знайшли іноземні комплектуючі в російських ракетах та дронах. Далі йде робота з виявлення ланцюжків постачання, фірм-прокладок, які закуповують комплектуючі, і робота з виробниками. Але це вже завдання урядів країн-партнерів на території яких розташовані ці компанії, а на них ми не можемо впливати.

У збитих російських ракетах знаходять іноземні комплектуючі (ілюстративне фото) © Evgeniy Maloletka / AP

Політичний експерт Тарас Загородній каже, що весь процес — від виявлення порушення до покарання — може охопити до пів року. Проте є одна можливість, як компоненти потрапили до РФ цілком законно:

— Багато деталей для виробництва зброї не є забороненими, і їх можна купити у відкритому доступі. Наприклад, Росія імпортує якусь побутову техніку, і звідти беруть мікросхеми або ж купують камери для дронів. Для того щоб ці товари не потрапляли на російську територію, вони мають бути визначені як товари подвійного призначення із забороною постачання до РФ.

Поки такого рішення немає, Захід намагається переконади владу третіх країн не допомагати Росії, додає Кузан:

— Євросоюз веде роботу з різними країнами. Представник ЄС у справах санкцій відвідав Грузію, Вірменію, Туреччину та інших. Представники Міністерства фінансів Сполучених Штатів також працюють у цьому напрямку, досліджують, контролюють процес руху російських капіталів, які зосереджуються в третіх країнах. А далі вже відбувається тиск безпосередньо на ці країни та на їхні погляди.

І наразі це працює, вважає експерт. За його словами, і такі малі країни, як Узбекистан чи Вірменія, і навіть Китай не хочуть бути під санкціями США чи ЄС, а тому бояться прямо допомагати РФ:

— Звісно, для українців, які щодня живуть під обстрілами, ця робота не така помітна. Але вона йде.

Робота має тривати

Звісно, повністю зупинити імпорт товарів до Росії дуже складно. Попри багаторічні суворі санкції, навіть Іран знаходить лазівки для обходу обмежень. Проте є механізми, які дозволять максимально перекрити можливість Росії отримувати компоненти іноземного виробництва, каже Кузан:

— Усім відомий перелік країн, які допомагають РФ обходити санкції. Схема обходу дуже проста: ці країни збільшують товарообіг із провідними країнами Заходу, а надлишок через фірми-прокладки поставляють до Росії. Із цим би мали попрацювати економісти та виставити певну межу. Наприклад, якщо в тієї ж Вірменії ріст ВВП на рік становить, умовно, 5-10 %, отже, збільшення товарообігу на тих же 5-10% є нормальним. Усе що вище, має бути під забороною. Адже потенційно надлишок товарів може бути поставлений до РФ.

В обхід санкцій РФ нарощує виробництво дронів та ракет (ілюстративне фото) © Evgeniy Maloletka / AP

Партнери України поки не вдаються до таких дій, побоюючись удару по своїй економіці. Але Кузан наголошує, що постачати Києву зброю, з одного боку, а з іншого, — продавати до РФ технології є політикою подвійних стандартів. І вона, за словами експерта, точно не допоможе виграти війну:

— Ми зможемо перемогти Росію, тільки коли Україна буде забезпечена передовою зброєю, а РФ усіляко обмежена в технологіях. Якби була консолідована позиція країн G7 про обмеження на постачання технологій не лише до Російської Федерації, а й до тих країн, які допомагають обходити санкції, то Росії настав би кінець.

Та Загородній не вірить, що таке рішення ухвалять, принаймні найближчим часом. Він пояснює, що попри підтримку України кожна країна дбає лише про власні інтереси і запроваджувати якісь обмеження на шкоду собі не буде:

— Це тільки наша проблема, і ми маємо рухати цей бюрократичний механізм, щоби почали рухатися наші партнери.

Як вважає експерт, у відповідь на зростання можливостей Росії нарощувати свою ударну сили Україна має відповідати дзеркально:

— Це питання до нашого ВПК, чому ми не нарощуємо виробництво? У нас повинна йти мілітаризація суспільства, наша зброя має на покоління випереджати російське озброєння. Сюди прилетіло три ракети, туди також має полетіти три ракети. Це те, що ми можемо зробити. І це має бути нашою відповіддю.