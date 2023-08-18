Перемови ECOWAS щодо Нігеру тривають. ООН закликає відновити демократію в країні

Африка: ситуація напружена

Сьогодні — другий день перемов Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS) щодо ситуації в Нігері. Переговори проводять в столиці Гани — місті Аккра. Тим часом голова Європейської Ради Шарль Мішель попередив путчистів про «серйозні наслідки» у разі погіршення здоров’я президента країни Мохамеда Базума. А ООН розкритикувала генералів, які захопили владу в країні «через забаганку». Ситуацію у регіоні висвітлює France24.

Реклама Читати продовження

Перемови в Гані проводять глави оборонних відомств та штабів країн ECOWAS. Присутній на нараді кореспондент France24 Джастіс Байду повідомляє, що поки обговорюються різні варіанти розвитку подій. Учасники хочуть запропонувати путчистам обрати мирне врегулювання, щоб вони поступилися владою без військового втручання.

З одного боку, учасники наради впевнені, що мирне врегулювання буде, каже кореспондент. З іншого, вони не знають, коли саме це відбудеться.

Перемови ECOWAS по Нігеру тривають © Francis Kokoroko / Reuters

Водночас голова Європейської Ради Шарль Мішель у розмові з президентом Нігерії, який є головою ECOWAS, розповів, що умови утримання під вартою президента Базума погіршуються. І попередив про серйозні наслідки для змовників, якщо погіршиться і здоров’я глави держави.

Шарль Мішель © Reuters

Сьогодні ООН закликала путчистів поновити конституційний лад в країні. Верховний комісар Організації Об’єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк різко розкритикував генералів, які захопили владу в країні «через забаганку» та ще більше занурили країну у злидні. Тюрк підкреслив, що Нігер вже є однією з найбідніших країн у світі, де майже половина населення живе у крайніх злиднях.

Фолькер Тюрк © Reuters

Він розповів, що переворот ще погіршив ситуацію, оскільки кордони країни закриті, торгівля зупинена, почастішали відключення електроенергії, а ціни на продукти зросли. Комісар ООН закликав до «повного та вільного доступу для гуманітарної допомоги».

Фолькер Тюрк висловив стурбованість у зв'язку з оголошеним лідерами перевороту рішенням притягнути до відповідальності затриманого президента Мохамеда Базума.

«Це рішення не лише політично мотивоване проти демократично обраного президента, а й не має юридичної основи, оскільки нормальне функціонування демократичних інституцій було припинене», — сказав він.

Тюрк також наголосив на утиску свободи слова в Нігері, вказавши на випадки залякування журналістів та заборону діяльності міжнародних ЗМІ.

Переговори у Гані розпочалися вчора, 17 серпня. Воєначальники західноафриканських обговорюють можливе збройне втручання, щоб відновити конституційний лад у Нігері.

До слова, міжнародна організація «Африканський союз», до якої входять 55 держав, відкинула ідею військової інтервенції.

Хунта заявила, що відкрита для переговорів, але утримує поваленого президента Мохамеда Базума з моменту захоплення влади 26 липня і заявляє, що хоче притягнути його до відповідальності за державну зраду.