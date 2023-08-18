Посилення ППО від Британії та Швеції, а також вертольоти від Чехії: Україна отримає потужну допомогу

все для перемоги

Країни підписали контракти та виділили новий пакет військової допомоги українських Сил оборони.

Реклама Читати продовження

Британія та Норвегія нададуть Україні ППО на понад 185 млн доларів

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії, відомство підписало три контракти від імені Міжнародного фонду для України на постачання Києву засобів протиповітряної оборони.

Серед них — контракт вартістю 56 мільйонів фунтів стерлінгів із норвезькою оборонною компанією Kongsberg щодо постачання антидронових систем і ще два контракти на забезпечення додаткових можливостей ППО.

Договір укладено з норвезькою компанією Kongsberg, він передбачає закупівлю встановлених на транспортних засобах систем протидії безпілотникам для виявлення, відстеження, знищення або виведення з ладу БПЛА.

Система CORTEX Typhon розроблена для роботи лише двома користувачами, її можна швидко розгортати та переміщувати для максимальної ефективності роботи, зауважує Міноборони Британії. Вона може працювати окремо або як частина інтегрованої мережі та використовувати складний набір датчиків, камер, радарів та електронного обладнання для спостереження.

«Ці системи протиповітряної оборони мають можливості та гнучкість для швидкого розгортання або для захисту цивільного населення та інфраструктури України, або для використання на лінії фронту», — сказав очільник Міноборони Британії Бен Воллес.

Таку ж саму систему боротьби із безпілотниками поставить Україні Норвегія, про що повідомила пресслужба уряду країни.

Ракети AMRAAM від Швеції

Згідно з інформації на сайті швецького парламенту, новий пакет допомоги на суму приблизно 270 млн євро включає боєприпаси та запчастини на суму приблизно 90 млн євро), а також вантажівки та обладнання для розмінування на суму приблизно 180 млн євро.

Риксдаг також ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM «повітря-повітря», щоби їх потім передали Україні.

Вертольоти від Чехії

Влада Чехії планує передати Україні списані вертольоти Мі-24В, а на заміну отримати від США нові вертольоти типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper.

Як зазначила міністр оборони країни Яна Чернохова, вертольоти Мі-24В відмінно впоралися із завданнями і прослужили навіть довше, ніж очікувалося.

«Їхня історія точно не закінчена. Ми знайдемо застосування цим вертольотам. Це все, що я скажу, тому що принципово не коментую поставки в Україну», — сказала міністр.