Столицю РФ вкотре атакував безпілотник: вибух пролунав у районі бізнес-центру «Москва-Сіті»

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Російська влада стверджує, що БПЛА був знищений силами ППО, а його уламки впали в зоні «Експоцентру».

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Інформацію про атаку підтвердив мер Москви Сергій Собянін та Міноборони РФ.

За інформацією Міноборони, дрон виявили і збили засобами ППО близько 4 ранку за московським часом.

«БПЛА після впливу на нього засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту та впав на нежитлову будівлю в районі Червонопресненської набережної міста Москви. Жертв і загорянь немає», — йдеться в заяві.

Момент вибуху у Москві, 18 серпня 2023 © скріншот телеграм-канал Mash

Сергій Собянін уточнив, що «уламки БПЛА впали в зоні «Експоцентру», значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає».

Дим на місці падіння безпілотника у Москві, 18 серпня 2023 © скріншот телеграм-канал Mash

Водночас за інформацією московських екстрених служб, унаслідок падіння безпілотника зафіксовані руйнування в одному з павільйонів «Експоцентру».

«Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів «Експоцентру» на Червонопресненській набережній. Площа обвалення — близько 30 кв. метрів», — пишуть РосЗМІ.

Пошкоджена будівля Ексоцентру внаслідок влучання БПЛА, 18 серпня 2023 © скріншом телеграм-канал Shot

Також повідомляється, що у зв’язку з інцидентом над Москвою закривали повітряний простір. Тимчасово не працював столичний аеропорт, декілька рейсів на посадку були затримані і в аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський. О 04:30 обмеження на прийом та відправлення було знято.