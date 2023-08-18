Туреччина попередила Росію про недопустимість ескалації напруженості в Чорному морі

російське піратство

У канцелярії турецького президент Реджепа Ердогана відреагували на інцидент із суховантажем «Сукру Окан», який був затриманий російськими військовими.

В канцелярії турецького президент Реджепа Ердогана відреагували на інцидент із суховантажем "Сукру Окан", який був затриманий російськими військовими 13 серпня 2023 року

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Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при управлінні комунікацій президента Туреччини.

У канцелярії спростували, що напад російських військових відбувся на турецьке судно. Там пояснили, що «Сукру Окан» хоч і належить турецькій компанії, але прямувало до українського порту під прапором Панами.

«Незважаючи на все це, після втручання в рух судна співрозмовники в Російській Федерації були належним чином попереджені, щоб уникнути подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі», — додали в турецькій адміністрації.

Як відомо, вранці 13 серпня Міноборони Росії заявило, що російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна «Сукру Окан» під прапором Палау зупинитися для огляду. Згодом РФ опублікувала відео огляду судна, яке прямувало до українського порту, російськими військовими.

Скрін відео, опублікованого Міноборони РФ, із затримання російськими військами вантажного судна в Чорному морі, 13 серпня 2023 © Russian Defence Ministry / Reuters

Скрін відео, опублікованого Міноборони РФ, із затримання російськими військами вантажного судна в Чорному морі, 13 серпня 2023 © Russia Defence Ministry / Reuters

МЗС України засудило «провокативні дії РФ» у Чорному морі щодо турецького суховантажу «Сукру Окан», який прямував у порт Ізмаїла.

А в Державному департаменті США назвали інцидент «неприйнятною ескалацією». Речник Держдепу США Ведант Пател повідомив, що США продовжать стежити за ситуацією в Чорному морі, а також наголосив, що РФ повинна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.