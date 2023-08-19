Вагнерівці залишають Білорусь через відсутність заробітку — Центр нацспротиву

ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РФ

У Білорусі фіксують зменшення кількості найманців приватної військової компанії «Вагнер» з 5,8 тисячі до 4,4 тисячі осіб.

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«Причиною є відсутністю фінансування зі сторони РФ. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися», — йдеться повідомленні Центру національного спротиву.

Нагадаємо, після невдалого заколоту 23-24 червня 2023 року між Пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком була домовленість про переміщення «вагнерівців» на територію РБ.

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