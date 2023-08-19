ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РФ

Вагнерівці залишають Білорусь через відсутність заробітку — Центр нацспротиву

У Білорусі фіксують зменшення кількості найманців приватної військової компанії «Вагнер» з 5,8 тисячі до 4,4 тисячі осіб.

Опубліковано:

Вагнерівці навчають білоруських військових
Вагнерівці навчають білоруських військових © ВоенТВ
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
Реклама

«Причиною є відсутністю фінансування зі сторони РФ. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися», — йдеться повідомленні Центру національного спротиву.

Нагадаємо, після невдалого заколоту 23-24 червня 2023 року між Пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком була домовленість про переміщення «вагнерівців» на територію РБ.

Читайте також: На литовсько-білоруському кордоні з'явились перші оборонні укріплення. 

Завантажити додаток

Поділитися :
Читайте також про таке: