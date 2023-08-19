Двоє проти двох і ПАР: які розбіжності має БРІКС напередодні саміту?

НЕПРОСТИЙ САММІТ БРІКС

БРІКС — це близько 40% населення і понад чверть економіки світу. Власні амбіції та переконливі показники об'єднання притягують до нього інші країни, які випадають зі структур Глобальної Півночі. Розширення буде головним питанням саміту в Йоганнесбурзі 22−24 серпня. Якщо до групи долучаться нові члени, доведеться, вочевидь, її перейменовувати. BRICS — це абревіатура з перших літер назв країн-членів (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Утім, маркетингові виклики не головні. «Старожили» мають різні погляди на те, як і за рахунок кого має розширитися об’єднання. І це демонструє їхні очікування від існування БРІКС взагалі.

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Бразилія — за камерність БРІКС

Бразилія, судячи із повідомлень Reuters, — нині головний опонент розширення. Там занепокоєні, що група втратить свій статус, якщо до неї приєднаються інші країни. Особливо зі слабшими економіками.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва © AP / Eraldo Peres

Уряд Бразилії вважає, що розширення повинно бути поступовим, продовжує Reuters, і має підтримувати регіональний баланс, зберігати провідну роль за п'ятьма постійними членами. Отже, бразильці пропонують приймати нові країни на правах асоційованих партнерів, а не повноправних членів.

Участь у БРІКС важлива для Бразилії передусім тому, що це камерна і економічно збалансована група, каже експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма» Наталія Шевченко. Водночас, президент країни Лула да Сілва раніше натякав, що підтримав би, наприклад, приєднання Саудівської Аравії, ОАЕ та Аргентини. Важливий для нього не лише географічний фактор, продовжує пані Шевченко, але й те, що це — заможні країни:

Лула позиціонує себе як президент, який дбає про екологію. Але вважає, що розвинуті країни досягли успіху саме ціною занапащення довкілля. "Якщо ви закликаєте Бразилію берегти басейн ріки Амазонка — за це треба платити", — заявляє Лула. І активно шукає гроші на розвиток північно-східної частини Бразилії, яка має імідж «легенів планети». А країни, про які він говорить, мають гроші і останнім часом залучені до кліматичних ініціатив.

Бразилія підтримує також створення альтернативної валюти розрахунків. «Чому всі країни повинні бути зв’язані доларом для торгівлі?» — риторично запитав Лула під час квітневого візиту до Китаю.

Президент Бразилії Лула да Сілва та керівник Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Пекіні. Квітень, 2023 © AP / Ken Ishii

Для координації фінансових питань, кредитування спільних проєктів, а головно для зменшення залежності від долара БРІКС у 2014-му створила Новий банк розвитку. Установу нині очолює Ділма Русеф — колишня президентка Бразилії і близька соратниця Лули. Але за 10 років свого існування, НБР видав кредитів на 33 мільярди доларів — близько третини того, що Світовий банк позичив лише торік.

Та попри все Бразилія не хотіла б, щоби БРІКС перетворився на антагоніста США та Заходу. Головним торговим партнером латиноамериканської країни вже майже 15 років є Китай, але бразильські експортери не готові втрачати ринки Європи та Північної Америки.

Бразилія позиціонує себе рівновіддалена країна у торговому конфлікті між Китаєм та США, нагадує Наталія Шевченко. Те саме стосується позиції Лули щодо російської агресії проти України: Бразилія приєдналася до міжнародного засудження, але не запровадила санкцій проти РФ.

Загалом бразильська активність у БРІКС вкладається в логіку проголошеного президентом Лулою у квітні гасла «Бразилія повертається». Це натяк на те, що його країна тепер буде більш активною на міжнародній арені після певної самоізоляції за часів попереднього президента Жаїра Болсонару.

«Особливе» місце Росії

Організатори саміту в ПАР підкреслюють, що це перша після КОВІДу особиста зустріч лідерів БРІКС. Але не всіх. Через міжнародний ордер на арешт російський президент виступить на саміті онлайн, а до Йоганнесбурга поїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі БРІКС. Кейптаун, 1 червня 2023 © AP / Nardus Engelbrecht

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та його уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Тепер країни, які визнають юрисдикцію МКС, повинні затримати російського керманича, якщо той з’явиться на їхній території. ПАР приєдналася до Римського статуту, а отже, мусила б затримати Путіна і передати в руки міжнародного правосуддя. Але 19 липня стало офіційно відомо, що очільника Кремля на саміті не буде.

Путіну некомфортно пропускати зустріч не лише через репутаційні втрати, але й через те саме питання розширення. Москва загалом прихильно ставиться до прийняття нових членів, бо в такий спосіб зможе розширити кількість міжнародних контактів. Для РФ це важливо в умовах токсичної економіки, політичної ізоляції та президента, якого повинні заарештувати в понад 120 країнах світу.

Це наслідки російської агресії проти України, яку прямо не підтримує жоден інший член БРІКС. Але всі вони проголошують нейтралітет і не приєднуються до антиросійських санкцій. РФ сподівається, що зі вступом нових членів кількість критиків зменшиться, каже Наталія Шевченко. До того ж, на її думку, Москва може поторгуватися за прихильність до того, щоб та чи інша країна приєдналася до БРІКС.

Росія також виступає за альтернативу долару. А в умовах серйозних перешкод в міжнародних розрахунках це питання для РФ стає особливо на часі. Утім, брати до потенційного валютного клубу БРІКС Росію поки не квапляться, наголошує пані Шевченко. У липні Москву відвідала президентка НБР Ділма Русеф. І дала зрозуміти Путіну, група не планує проєктів по Росії, бо не хоче наразитися на санкції.

Антизахідний БРІКС для Індії неприйнятний

Обережно до ідеї розширення БРІКС ставиться Індія. Нью-Делі волів би спершу прописати чіткі критерії до нових членів, пише Bloomberg. До того ж індійці не в захваті від потенційного приєднання династійних диктатур, на кшталт Саудівської Аравії. Вони віддають перевагу демократіям, що розвиваються, наприклад Нігерії чи Аргентині.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет та Казахстан можуть найближчим часом приєднатися до БРІКС © flickr.com

Індія хотіла б, щоб потенційні члени і справді були економіками, що розвиваються, — це першопочатковий принцип БРІКС. Про це говорить експертка Національного інституту стратегічних досліджень Олена Борділовська. А ще Нью-Делі пропонує зважати на суспільно-політичний лад новоприйнятих країн.

До того ж рішення в БРІКС ухвалюються консенсусом, продовжує пані Борділовська. І Індія запитує, як зможуть дійти згоди два десятки країн-членів, якщо не завжди можуть домовитися нинішні п’ять.

Як і решта країн БРІКС, Індія не приєдналася до санкцій проти РФ і, навпаки, збільшила обсяг купівлі російських енергоресурсів. Крім того, Індія, яка нині головує в G20, не запросила Україну на вересневу зустріч клубу, пояснюючи, Двадцятка — це економічне об'єднання. І воно не займаєтьcя вирішенням військових конфліктів. Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький заявив, що Київ все одно домагатиметься запрошення на саміт.

Нарендра Моді змусив Володимира Путіна чекати на саміті в Самарканді. 16 вересня 2022. © AP / Alexandr Demyanchuk

Водночас, під час торішнього саміту ШОС у Самарканді індійський прем’єр Нарендра Моді сказав Путіну, що «нинішня епоха — не епоха війни». Олена Борділовська вважає, що це було привселюдне зауваження Москві.

У будь-якому разі, Нью-Делі, як і Бразилія, не хоче, щоб БРІКС став антизахідним об’єднанням. Особливо після вдалого візиту пана Моді до США, де країни підписали кілька важливих угод в оборонній та технологічній галузях, пояснює експертка:

Йде очевидне зближення США та Індії, й антиамериканський сенс для індійців зараз абсолютно не потрібен.

Неповторної особливості членству Індії в БРІКС додають непрості відносини з Китаєм. Ці країни сперечаються не лише за економічне лідерство принаймні в межах Глобального Півдня, але й за території на кордоні між собою. Через це 2020-го між двома ядерними державами стався збройний конфлікт: загинули 20 індійських і четверо китайських солдатів.

Нарендра Моді — прем'єр-міністр Індії © AP / Sergei Bobylev

Як пояснює Олена Борділовська, у китайській пресі озвучується думка, що складнощі в двосторонніх відносинах не впливають на загальну роботу БРІКС. Але Індія не приховує, що не може допустити розширення впливу Китаю. Особливо в контексті виборів наступного року, де Моді спробує переобратися на прем’єрську посаду. Пані Борділовська пояснює:

Прем’єрові потрібно щось показувати. А найбільший успіх в зовнішній політиці Індії полягає в тому, що вже кілька десятиліть країна проводить незалежний курс, має стратегічну автономію. І це дозволяє Нью-Делі підтримувати конструктивні відносини як з Заходом, так і з Глобальним Півднем

Участь прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в серпневому саміті БРІКС певний час була під питанням. ЗМІ писали, що Нью-Делі почувався все більш некомфортно в об’єднаннях, де домінує Китай. Але врешті Моді прийняв запрошення, пише Блумберг. 18 серпня стало остаточно відомо, що саміт у ПАР відвідає і керівник Китаю Сі Цзіньпін.

Китай прагне створити антизахідний блок

Сі Цзіньпін — керівник КНР AP - Leah Millis

Китай — і справді лідер БРІКС як в економічному потенціалі, так і в геополітичних амбіціях. Саме Пекін найбільш активно виступає за розширення групи. При чому за рахунок передусім тих країн, які підтримують його ініціативу «Один пояс — один шлях». А це здебільшого держави, які залежать від КНР чи принаймні лояльні до неї.

Китай зацікавлений в розширенні БРІКС, бо це передусім — нові можливості для інвестицій, впевнена Наталія Шевченко. А по-друге, це нові союзники в торговому протистоянні зі США. Таким чином, зростає політична вага Китаю.

Саме Пекін з Москвою найбільше хочуть, щоб БРІКС перетворився на антизахідний блок, вважає Олена Борділовська. І від цього, на її думку, не в захваті інші члени об’єднання.

Китай також особливо активно виступає за дедоларизацію міжнародної торгівлі. Але поки БРІКС не винайде нову валюту (до чого, схоже, поки далеко), саме китайський юань — єдина валюта об’єднання, яка має вагу у світі.

ПАР — «голос Африки»

Південна Африка — поки єдина країна, яка не була серед засновників БРІКС, а приєдналася пізніше, у 2010 році. Тоді її прийняття лобіював передусім Китай, щоб розширити свій вплив в Африці, каже Олена Борділовська. Але Індія та Бразилія теж були не проти, бо вже мали налагоджені формати співпраці.

Сиріл Рамафоса — президент ПАР © AP / Jerome Delay

Південноафриканська влада тепер обережно висловлюється щодо розширення: Сиріл Рамафоса заявив, що це питання вимагає «більш ретельного вивчення і розуміння».

Як пояснює Наталія Шевченко, сама ПАР дуже виграла від приєднання до БРІКС: їй вдалося зміцнити економічні позиції і політичний статус.

Але нині економіка Південної Африки тріщить по цілому, сказала раніше в інтерв’ю RFI Посол України в ПАР Любов Абравітова. Національна валюта різко обвалюється, складна ситуація в енергетичній сфері, віялові відключення іноді сягають 12 годин за добу. Зараз ідуть дебати про можливий дефолт країни.

ПАР також не зацікавлена в антизахідному курсі БРІКС, бо залежить від торгівлі з ЄС та США. Але водночас, як і багато інших африканських країн, пов’язана з Росією.

Зв’язки ці, щоправда, деградують через російську війну проти Україні. Це продемонстрував липневий саміт Росія — Африка, куди приїхало чи не вдвічі менше учасників, ніж на попередню зустріч.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса та президент РФ Володимир Путін на саміті Росія - Африка. 28 липня 2023 AP - Mikhail Metzel

Третина українського зерна йде в Африку, а деякі країни континенту залежать від нього майже повністю. Вихід Росії з зернової угоди та погрози цивільним суднам в Чорному морі підвищують ціни на збіжжя, яке стає недоступним для найбідніших країн.

За менш ніж півтора останні року війни Україна змогла поставити на світові ринки близько 70 мільйонів тонн зерна. Трохи менше ніж половину з них — морем. Компенсувати заблокований обсяг збіжжя Путін запропонував безплатними поставками кількох десятків тисяч тонн у шість найбідніших країн Африки. Але президенти Зимбабве та ПАР відмовилися від пропозиції. «Ми приїхали сюди не за дарами», — сказав Сиріл Рамафоса на саміті Росія — Африка в Санкт-Петербурзі. А міністр закордонних справ Кенії назвав раніше дії росіян «ножем у спину Африці».