ТРИСТОРОННЯ СПІВПРАЦЯ

Президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час саміту у Кемп-Девіді домовилися про нове партнерство у сфері безпеки.

США, Корея і Японія домовилися про нове партнерство у безпековій сфері

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Про це повідомляє KBS World.

Лідери трьох країн домовилися про негайні консультації у разі виникнення загроз в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема ядерної та перебоїв у ланцюгах постачання. Це зафіксовано у документі «Зобов’язання про консультації між Південною Кореєю, США та Японією».

В адміністрації південнокорейського президента уточнили, що приводом для проведення консультацій можуть стати торгові суперечки, ракетна загроза з боку КНДР, серйозна провокація на морі, а також будь-яка інша загроза всередині або поза межами країни.

Також було прийнято спільну заяву під назвою «Дух Кемп-Девіда», в якій зафіксовано домовленість щодо проведення щорічних тристоронніх зустрічей між лідерами країн, міністрами закордонних справ, оборони та фінансів, радниками з нацбезпеки.

Учасники зустрічі також оголосили про проведення щорічних спільних оборонних навчань та створення системи обміну даними про ракетну активність Північної Кореї в режимі реального часу. Окрім цього, було досягнуто домовленості про створення тристоронньої робочої групи для боротьби із північнокорейськими кіберзагрозами.

Сторони домовились співпрацювати у питаннях економічної безпеки, зокрема впровадити програми раннього попередження про збої у ланцюгах поставок, передусім напівпровідників та акумуляторів.

Реалізація домовленостей здійснюватиметься відповідно до третього прийнятого документа «Кемп-Девідські принципи», який визначає основні принципи співпраці між Південною Кореєю, США та Японією.