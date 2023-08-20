Ватажок хунти у Нігері запропонував трирічний перехідний період у країні

НІГЕР: СИТУАЦІЯ НАПРУЖЕНА

Лідер хунти Нігеру генерал Абдурахман Чіані каже, що відновить цивільне правління протягом 3 років, але не надає подробиць.

Прихильники нігерської хунти беруть участь у демонстрації перед базою французької армії в Ніамеї, Нігер, 11 серпня 2023 р.

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Генерал Абдурахман Чіані не повідомив подробиць плану, сказавши на державному телебаченні лише, що принципи переходу будуть ухвалені протягом 30 днів під час діалогу, який організує хунта.

«Я переконаний, що... ми працюватимемо разом, щоб знайти вихід із кризи в інтересах усіх», — сказав Чіані, коментуючи свою першу зустріч з регіональною делегацією, яка прагне вирішити кризу в західноафриканській країні, передає АР.

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Учора делегація західноафриканського блоку ECOWAS прибула до Нігеру для переговорів із військовою хунтою, що захопила владу в країні.

Раніше ми повідомляли про те, що перемови ECOWAS щодо Нігеру тривають. ООН закликає відновити демократію в країні.